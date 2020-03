Iegādāts brīvās cīņas paklājs, ieklāj Galgauskas sporta zālē

Gulbenes novads no Latvijas Sporta Cīņas federācijas ir saņēmis brīvās cīņas paklāju, kurš ir ieklāts Galgauskas pagasta sporta zālē. Par to informē "Gulbenes K.S.P." pārstāvis Aigars Cīrulis.

A.Cīrulis stāsta, ka liels paldies par iespēju Gulbenes novada pašvaldībai iegādāties brīvās cīņas paklāju jāsaka Latvijas Sporta Cīņas federācijas prezidentam Armandam Zvirbulim, kā arī Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam un Sporta pārvaldes vadītājam Laurim Krēmeram. Sarunas par brīvās cīņas paklāju tika uzsāktas 2019.gada augustā, un piektdien, 13.martā, tas tika ieklāts jau Galgauskas sporta zālē. "Galgauskas sporta zālē tagad notiks treniņi, treniņnometnes un arī sacensības. Brīvās cīņas paklājs ir pieejams visiem brīvās cīņas sportistiem, kuriem vien ir vēlēšanās! Līdz šim mums nebija tādas atbilstošas vietas, kur īsti trenēties. Treniņi notika Gulbenes stadiona telpās, bet tās nebija atbilstošas treniņiem. Tā kā Galgauskas skolu slēdza, tad Galgauskas sporta zāle bija labs risinājums, kurā šo paklāju ieklāt. Tagad varēs notikt normāli brīvās cīņas treniņi. Ja viss būs labi, tad treniņi atsāksies pēc 14.aprīļa," stāsta A.Cīrulis.

Viņš norāda, ka pašvaldība par šo paklāju samaksāja 3000 eiro plus PVN. "Paklājs ir mazlietots, jo jauni šādi paklāji ir dārgāki," saka A.Cīrulis.

Labākais risinājums, kā brīvās cīņas sportisti nokļūs līdz Galgauskas sporta zālei uz treniņiem, vēl tiks meklēts. Pagaidām ir doma, ka uz treniņa vietu Galgauskā sportistus vedīs treneri, un arī vecāki iespēju robežās palīdzēs. "Domāsim par to, lai pašvaldība rod iespēju ar sportistu nogādāšanu uz Galgauskas sporta zāli," skaidro A.Cīrulis.