Slēgtajā sanāksmē 3.janvārī novada deputāti saņēma dokumentus ar koncepciju par iespējamo veidojamo novada sporta pārvaldi. Lielu diskusiju pagaidām nebija.



Savu redzējumu deputātiem atklāja novada pašvaldības izpilddirektore Guna Švika. Deputātu starpā dominē divas pozīcijas. Vieni uzskata, ka vajag veidot sporta pārvaldi, otri domā – pietiek ar vienu kadru pašvaldībā, kas atbildētu par sporta darbu. “Dzirkstele” to uzzināja Gulbenes novada pašvaldībā.

Vai sporta pārvaldes izveide tiks virzīta izskatīšanai novada domes sēdē, pašvaldības vadītājs Normunds Audzišs “Dzirkstelei” vēl pateikt nevar. “Iespējams, tas būtu sasteigti,” viņš domā. Vispirms vajagot laiku, lai deputāti spētu izdiskutēt un konceptuāli par to vienoties. Tomēr, kā uzsver N.Audzišs, tuvākajā laikā par to būtu jārunā domes sēdē.



“Gribam tiešām to izskatīt no visām pusēm. Ir vairāki piedāvājumi. Paskatīsimies, kā mēs to saprotam. Pēc tam nedrīkst izpalikt saruna ar novada sporta dzīves organizatoriem, tāpat individuāli ar Gulbenē zināmiem sportistiem, sporta biedrību vai grupu organizatoriem, aktīvistiem. Svarīgs ir arī iedzīvotāju skatījums. Mēs par to spriedīsim paplašināti. Bet, lai iedotu sabiedrībai apspriešanas tēmu, mums jāredz kodols, pamatojums. Lai nav tā, ka prezentējam kaut ko, kam apakšā nav īsti ciparu, domas, atbildības par to, kas ko darīs un kāds būs ieguvums. Trīs mēnešu laikā mums vajadzētu šo aktualitāti pavirzīt uz priekšu,” skaidro N.Audzišs.



“Vai kāds ir redzējis veidojamās sporta pārvaldes nolikumu?” “Dzirkstelei” jautā futbola entuziasts Arnis Martusevičs, kad “Dzirkstele” jautā viņa viedokli šajā sakarā. A.Martusevičs uzskata – par sporta pārvaldes izveidi ir jāapspriež ar šīs nozares pārstāvjiem un sportistiem. Tikai pēc tam deputāti varētu pieņemt izsvērtu lēmumu.



Gulbenes 2.vidusskolas sporta skolotājs un sporta skolas treneris Voldemārs Mezītis uzskata, ka novadā pietiktu ar vienu tādu sporta jomas vadītāju pašvaldībā, kāds savulaik bija Egils Čakars. Viņš saka, ka sporta pārvalde varbūt nemaz nav nepieciešama.



“Dzirkstele” uzrunāja vēl atsevišķus sporta jomas speciālistus novadā, kuri pagaidām no publisku komentāru izteikšanas atturējās.