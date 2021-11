Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone-Leišavniece, kura ir iesniegusi atlūgumu, jo vēlas pārtraukt darba attiecības ar 26.novembri (uz savstarpējas vienošanās pamata), šogad regulāri ir saņēmusi papildu piemaksas pie savas darba algas, kas ir 2215 eiro pirms nodokļu nomaksas.

“Dzirksteles” rīcībā ir informācija, ka februārī viņa saņēmusi 40 procentu piemaksu par mēnesi, martā – 30 procentu par mēnesi, aprīlī – 20 procentu piemaksu par mēnesi, jūnijā – 40 procentu piemaksu par vienu dienu. Šīs piemaksas ir par pašaizliedzīgu darbu, kā arī dalību kādā no pašvaldības komisijām un tās piešķirtas toreizējā novada domes priekšsēdētāja Normunda Audziša darbības laikā.

Uz “Dzirksteles” sūtīto e-pasta vēstuli ar jautājumu, vai šāda prakse ir normāla un vai kādreiz bijusi doma atteikties no piemaksas, L.Reinsone-Leišavniece tā arī neatbildēja.

Tagadējais novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis apstiprināja laikrakstam, ka L.Reinsonei-Leišavniecei kā novada pašvaldības izpilddirektorei piemaksas nosaka viņas tiešais vadītājs – novada domes priekšsēdētājs. Tas tiek darīts, atsaucoties uz “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu”. Nolikums ir novada domē apstiprināts jau 2016.gada beigās, bet turpmāk 8 reizes grozīts. Pēdējo reizi tas notika N.Audziša vadītajā novada domē šā gada 27.maijā.

A.Caunītis sacīja – darbinieku piemaksām līdzi sekojusi pašvaldības Personālvadības nodaļas vadītāja Vita Lāčkāja, kura arī ar 26.novembri izvēlējusies pamest amatu, savstarpēji vienojoties ar darba devēju. Sazināties ar V.Lāčkāju šonedēļ “Dzirkstelei” neizdevās, uz e-pasta vēstuli, kas tika sūtīta no redakcijas, pienāca atbilde, ka šī amatpersona atrodas prombūtnē līdz 26.novembrim (ieskaitot).

“Tas labais teiciens – roka roku mazgā un abas ir tīras,” komentēja A.Caunītis. Viņš pauda, ka administrācijā acīmredzot “tik cieša saikne ir”, kas arī varēja šajā situācijā izraisīt vairāku atlūgumu birumu, “jo viens bez otra negrib pastāvēt un darboties; ir saauguši kopā”. Tajā pašā laikā A.Caunītis atzina, ka Covid-19 apstākļu dēļ cilvēki vispār ir “emocionāli uzvilkti”.

Kā šajā situācijā veiksies ar pašvaldības nākamā gada budžeta sastādīšanu, zinot, ka līdz ar izpilddirektori no darba vienā dienā aiziet arī Ekonomikas nodaļas vadītāja Anita Rauza un ekonomiste Velga Apinīte? A.Caunītis teica, ka “droši vien nejaušība tā nav”, ja tieši šajā brīdī vairākas speciālistes pamet darbu administrācijā. Budžeta sastādīšanu A.Caunītis uzskata “par vienu no smagākajiem procesiem pašvaldībā un viens no svarīgākajiem gada darbiem”, pie kura jāstrādā “grāmatvežiem, finansistiem un vadībai”.

2020.gadā L.Reinsones-Leišavnieces gada ienākumi veidoja 35 291,49 eiro pirms nodokļu nomaksas.