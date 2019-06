Inga Freimane: Vidzemē augiem klājas labi, vien vēlāk sētajos laukos pietrūkst mitruma

Ja vien neturpināsies karsts un sauss laiks, vasarāju raža šogad solās būs krietni vien labāka nekā pērn, informē aģentūra LETA.



Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra prognozes liecina, ka vidēji valstī vasaras kviešu ražība varētu būt trīs tonnas no hektāra, vasaras miežiem - trīs tonnas no hektāra, kartupeļiem - 25 tonnas no hektāra, auzām - trīs tonnas no hektāra.

Kopumā laikus iesētie vasarāju sējumi visos valsts reģionos attīstījušies labi - Latgalē labība jau sākusi vārpot, kas liecina - jūlija sākumā to varētu kulta. Tiesa gan, atsevišķām saimniecībām Kurzemes pusē šis nebūs izdevies gads.

LLKC Gulbenes biroja vadītāja un augkopības konsultante Inga Freimane pastāstīja, ka Vidzemē augiem klājas labi, vien vēlāk sētajos laukos pietrūkst mitruma, tādēļ ir problēmas ar cerošanu. Viņa aicināja saimniekus domāt par augu slimību apkarošanu, jo miežiem vērojama tīklplankumainība, kviešiem - dzeltenplankumainība, bet miltrasa rodama visos labības laukos. Pirmās lakstu puves pazīmes vērojamas arī kartupeļu stādījumos. Piebilstams, ka Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijas teritorijā.