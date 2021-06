Interese par mamogrāfijas pakalpojumiem Gulbenes novadā nemazinās

22.jūnijā, 9. un 23.jūlijā no pulksten 10.00 līdz 17.00 Gulbenē, Bērzu ielā 20 (stāvlaukumā), no pulksten 10.00 līdz 17.00 būs pieejama mobilā diagnostika. Par to informē “MFD Veselības grupa”.

Ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli bez maksas varēs veikt mamogrāfiju, kā arī par pacienta iemaksu ar ģimenes ārsta nosūtījumu vai par maksu bez nosūtījuma. Par maksu varēs veikt arī rentgenu. “MFD Veselības grupa” atvainojas, ka šobrīd nevar veikt trīs dimensiju automātisko krūšu ultrasonogrāfiju, jo šī iekārta ir ilgtermiņa remontā. “MFD Veselības grupa” sola informēt, tiklīdz šī iekārta būs atkal pieejama Gulbenes iedzīvotājiem.

Nepieciešams iepriekš pierakstīties uz konkrētu laiku pa tālruni 25 431 313 darbdienās no pulksten 8.00 līdz 18.00.

“MFD Veselības grupā” “Dzirkstele” noskaidroja, ka kopš pagājušā gada, kā arī šogad interese par mamogrāfijas pakalpojumiem nav mazinājusies. Uz mamogrāfa pārbaudi “MFD Veselības grupas” speciālisti izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta. “Lai klients saņemtu attiecīgo pakalpojumu – gan valsts apmaksāto, gan maksas pakalpojumu, jāvēršas pie mums zvanot. Atbilstoši klientu pierakstiem tiek organizēta izbraukumu brigāde vismaz divas reizes mēnesī. Līdz šim pieraksti uz šo pakalpojumu aktīvi aizpildās, un jau šobrīd var teikt, ka pieraksts uz jūliju jau ir aizpildīts. Klientu interese ir stabila. Izvērtējot izbraukumos sniegto mamogrāfijas pakalpojumu, esam secinājuši, ka klienti ir ļoti apmierināti ar mūsu sniegtā pakalpojuma kvalitāti un nodrošināto servisu,” informēja “MFD Veselības grupā”.