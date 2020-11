Izmaiņas autobusu maršrutos Gulbene-Lejasciems-Pērle un Gulbene-Lizums

Atsaucoties uzņēmuma SIA “Avoti SWF” darbinieku lūgumam, no 2020. gada 1. decembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Gulbene–Lejasciems–Pērle un Gulbene–Lizums. Pielāgojot kustības sarakstu atbilstoši darbinieku maiņu grafikam, maršruta Gulbene–Lejasciems–Pērle autobuss no Gulbenes autoostas no pirmdienas līdz sestdienai izbrauks plkst.5.45 un no pieturas Pērle – pulksten 7.20 (līdz šim izbrauca attiecīgi pulksten 5.15 un 7.10).

Maršruta Gulbene–Lizums reiss Gulbenes autoostā darbadienās tiks uzsākts pulksten14.55 un pieturā Lizums III – pulksten16.15 (līdz šim tika uzsākts attiecīgi pulksten 14.35 un 16.10). Papildus tam autobuss no pieturas Lizums III no otrdienas līdz sestdienai izbrauks pulksten 1.15 (līdz šim izbrauca pulksten 1.10).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.