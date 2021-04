Vakar kādas Gulbenes skolas darbiniece interneta sarakstē ir izplatījusi informāciju, ka ir atceltas āra nodarbības un aicina būt uzmanīgiem, jo trešdien Purvciemā ar slepkavību saistītas personas it kā esot Gulbenē. Arī “Dzirksteles” rīcībā ir šis audioieraksts, kas maldina bērnu vecākus.

“Dzirkstele” sazinājās ar Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas vadītāju Arni Šķēlu, kurš ne apstiprina, ne noliedz, ka šis vēstījuma pirmavots būtu nācis no kāda sporta skolas darbinieka. “Šādu ziņojumu arī skolas vadība saņēma no treneriem, bet mēs noskaidrojām pie Gulbenes novada pašvaldības vadības, kura bija sazinājusies ar Valsts policijas Gulbenes iecirkņa vadību, ka nav pamata atcelt treniņus un radīt lieku ažiotāžu. Ja kāds to izdarījis individuāli, tad žēl. Tas viss notika ļoti ātri, arī no skolas vadības puses ātri centāmies noskaidrot, kas par lietu, un sapratām, ka augsni tam radījuši izvietotie Valsts policijas darbinieku posteņi visā valstī un visās pilsētās un nav pamata, ka Gulbenei būtu kaut kā īpaši jāreaģē uz šo situāciju,” saka A.Šķēls.

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane “Dzirkstelei” stāsta, ka pašvaldība sīkāk neizmeklēja, kas izplatīja šo ziņu, bet šāds fakts ir bijis. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs sazinājās ar U.Pustu un noskaidroja, ka satraukumam nav pamata. “Nevaram arī apgalvot, kur ir noziedznieki, bet policija strādā pastiprinātā režīmā visā Latvijā, arī Gulbenes novadā. Iedzīvotājiem nav īpaši jāsatraucas vai jātur bērni mājās, ka nedrīkst iziet uz ielas. Nav arī bijusi informācija, ka šie noziedznieki bijuši Gulbenes novada teritorijā. Šoreiz varbūt panika patiešām bija sataisīta mazliet nevietā. Aicinām sekot līdzi oficiālajai informācijai! Katrā ziņā, ja būtu kaut kādā veidā apdraudēti iedzīvotāji, Valsts policija noteikti dotu ziņu pašvaldībai, un pašvaldība operatīvi reaģētu, lai iedzīvotājus brīdinātu, ja pastāvētu šādas bīstamības iespējamība,” uzsver G.Kalmane.

Arī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne “Dzirkstelei” norāda, ka policija pastiprināti strādāja visā Latvijā, arī Gulbenes novadā, sabiedrībai briesmas nedraud un iedzīvotājiem nav pamata satraukties.

Valsts policija trešdien, 14.aprīlī, saņēma informāciju, ka Rīgā, Purvciemā noticis sevišķi smags noziegums un sašauta kāda persona, kura notikuma vietā gājusi bojā. Nošautais ir futbola aģents Romāns Bezzubovs. Valsts policija izvērsusi plašus uzbrucēju meklēšanas pasākumus.