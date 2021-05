Izstrādāta jauna kārtība tuvinieku apmeklējumam sociālās aprūpes centrā “Siltais” un struktūrvienībā “Dzērves”

Lai mazinātu Covid-19 risku, izstrādāta kārtība drošības pasākumiem, apmeklējot tuviniekus sociālās aprūpes centrā “Siltais” Līgo pagastā un struktūrvienībā “Dzērves” Daukstu pagastā. Par to informē novada pašvaldība.



Klientu apmeklējums pieļaujams tikai tad, ja sociālās aprūpes centrā „Siltais” un struktūrvienībā “Dzērves” nav ar Covid-19 saslimušu klientu un/vai darbinieku, kā arī ja tuvākajā apkārtnē – pašvaldības un pagasta teritorijā nav augsts kumulatīvais saslimšanas rādītājs.

Klientu apmeklētāju plūsma centrā tiek organizēta un koordinēta, ņemot vērā iestādē esošo klientu skaitu. Apmeklētāju plūsmai jābūt vienmērīgai, lai netiktu traucēts klientu aprūpes un rehabilitācijas process.

Tuvinieku apmeklējumi tiek organizēti darbdienās un brīvdienās, centra pagalmā, ievērojot 2 m distancēšanos un visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, centra darbinieka klātbūtnē. Apmeklējuma laikā gan klientam, gan apmeklētājam jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (maskas) un jānodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamība. Viesošanās ilgums saskaņots iepriekš.

Klientus centrā drīkst apmeklēt iepriekš apmeklējumu piesakot, zvanot centra darbiniekiem – sociālajam darbiniekam, sociālajam rehabilitētājam darbdienās, brīvdienās – medicīnas darbiniekam no 9.00 līdz 16.30 pa tālruni 64470130. Apmeklējumi jāpiesaka vismaz vienu dienu iepriekš. Apmeklējuma laiki: no plkst.10.00 līdz 12.00, no plkst.14.00 līdz 17.00.

Apmeklētāju skaits vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi. Bērniem līdz 12 gadu vecumam apmeklējuma laikā, vecāki vai pavadošā persona nodrošina distancēšanos.

Centra iekštelpās atļautais apmeklējums laiks ir līdz 15 min., iepriekš saskaņojot ar centra vadību.

Apmeklējuma laikā nav pieļaujams ķermenisks kontakts (roku spiešana, apskaušanās, šķidruma dzeršana no viena trauka utt.).



Pieļaujamais apmeklējumu skaits pie viena klienta ir trīs reizes mēnesī. Izņēmuma gadījumos ar iestādes vadītājas atļauju - vairākas reizes.

Centra darbinieks ( sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs vai medicīnas darbinieks brīvdienās) veic plānoto apmeklējumu reģistru, fiksējot apmeklētāja vārdu un uzvārdu, norādot paredzēto apmeklējuma laiku un klientu, kurš tiks apmeklēts.

Centra darbinieks mutiski informē apmeklētājus, ka ciemošanās ir atļauta tad, ja persona 14 dienu laikā nav uzturējusies SPKC mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, nav bijusi ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un tai nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu. Centra darbinieks veiks apmeklētāja reģistrāciju „Klientu apmeklētāju reģistrācijas žurnālā” centrā noteiktajā kārtībā.

Apmeklējumi pie klientiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, veselības problēmām, un klientiem terminālā stāvoklī tiek saskaņoti ar sociālo darbinieku, sociālo rehabilitētāju vai medicīnas darbinieku brīvdienās un tiek organizēti klienta istabiņā. Pieļaujamais apmeklētāju skaits - viens apmeklētājs.

Ja netiek ievēroti apmeklējuma noteikumi, apmeklētājs traucē vai jebkādā veidā (tīšā vai netīšā) kaitē klienta veselībai, vai rada drošības riskus, centra personālam ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un lūgt atstāt viesošanās vietu.

Pienesumus klientiem var nodot darbdienās un brīvdienās no plkst.8.00 līdz 20.00 centra darbiniekam, kurš veiks nepieciešamos drošības pasākumus (dezinfekciju, reģistrāciju) un nodos pienesumu stāva dežurējošajam aprūpētājam, kurš savukārt to nodos adresātam.

Ja centrā ir noteikti ierobežojumi ar vadītājas rīkojumu sakarā ar Covid-19 saslimšanas gadījuma konstatēšanu, ciemošanās tiks pārtrauktas.