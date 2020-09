Ja Gulbenes novadā ir vajadzīga vilnas darbnīca, balso!

Gulbenes novadnieces Iritas Antoņevičas ideja, kas atzīta par vienu no labākajām konkursā “Tam labam būs augt”, paredz vilnas darbnīcas “Liwing Wool” izveidi Kalnienā. Vai idejas atbalstītāju balsojums ļaus tai uzvarēt, noskaidrosies šodien, 25.septembrī, kad no pulksten 18.00 līdz 20.00 var balsot portālā “Db.lv” un “Delfi.lv”.

“Kalnienā dzīvo mana mamma, pie kuras bieži ciemojos. Ja izdosies gūt atbalstu vilnas darbnīcas ierīkošanai, ir doma pārcelties uz Kalnienu, jo vēlos mainīt dzīvesvietu. Jau ilgāku laiku gatavoju aitas vilnas rotaļlietas un arī apavus. Kad laukos secināju, ka esmu aizmirsusi paņemt līdzi vilnu, devos pie kaimiņiem, kuri audzē aitas. Diemžēl viņiem tās nebija, jo nocirptā vilna ilgi mētājusies, līdz beidzot likvidēta. Sapratu, ka tā ir iespēja kaut ko darīt lietas labā. Tā radās ideja par vilnas darbnīcu,” stāsta Irita.

Pagaidām viņa izmanto aitu vilnu, kas nav no Gulbenes novada aitām. Tā tiek tīrīta un mazgāta vannā, pēc tam žāvēta un kārsta, lai izmantotu rotaļlietām. Tās tiek piedāvātas internetā, kur vilnas dzīvnieciņus pamana un vēlas iegādāties galvenokārt ārzemēs dzīvojošie bērni. “Tagad es visu daru ar rokām - gandrīz kā viduslaikos, bet ar dalību konkursā ceru iegādāties vienkāršu iekārtu, kas atvieglotu un padarītu vilnas pirmapstrādes procesu ātrāku. Tad vilnas izmantošanas apjoms varētu būt lielāks un, protams, arī izstrādājumu vairāk,” skaidro I.Antoņeviča.

Viņa spriež, ka Kalnienā un citviet Gulbenes novadā noteikti ir rokdarbnieki, kas prot adīt un citādi izmantot aitas vilnu, lai radītu produkciju pārdošanai. “Vilnas darbnīca būtu pirmais posms, kas ir vajadzīgs pirmapstrādē, lai iegūtu vilnu un dziju. Es pati arī krāsoju vilnu un dziju, izmantojot dabiskas krāsvielas,” stāsta Irita. Viņa spriež, ka pagaidām varētu iztikt ar nelielu reģionālu vilnas darbnīcu, lai lietderīgi izmantotu vilnu filcētu priekšmetu gatavošanai no Latvijas tumšgalves šķirnes aitām. Tā ir rupja un asa, tāpēc vairāk piemērota čībām un paklājiem, nevis adītiem vai austiem apģērbiem.

Konkursā savas sociālās uzņēmējdarbības idejas un projektus prezentēs desmit esošie un topošie uzņēmēji no visas Latvijas. Noslēgumā naudas balvu - 1200 eiro saņems divi uzņēmēji vai sociālās uzņēmējdarbības idejas autori. Vienu uzvarētāju noteiks konkursa žūrija, otru – tiešraides skatītāju balsojums. No katras skatīšanās iekārtas, kurā tiks vērota tiešraide, būs iespēja nobalsot vienu reizi.