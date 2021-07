Ja starppilsētu reisa ilgums pārsniedz trīs stundas, tad reisa vidū jāapstājas vietā, kur ir tualete

“Dzirksteles” lasītāji sūdzas, ka pasažieri ir neapmierināti ar jauno sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju. “”Ecolines” autobusi bieži vien nepiestāj civilizētās vietās, lai cilvēki varētu iziet nokārtoties. Pagājušajā reizē, kad braucu uz Rīgu, piestājās uz šosejas pieturā un stāvēja savas minūtes, lai gan varēja piestāt Bērzkrogā vai arī Ieriķos. Ar “Nordeku” tādu problēmu nebija, vienmēr bija paredzamas pieturas. Arī pietura Bērzkroga “benzīntankā” nav laba doma, jo pa tām minūtēm vienkārši nav iespējams izstāvēt rindu uz WC. Vai tiešām grūti ir iebraukt otrpus ceļam, kur WC ir 3 kabīnes?" sūdzas kāds lasītājs.

Lūdzām komentāru Valsts SIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību speciālistei Lilitai Pelčerei. Viņa skaidro: “Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pārvadātājam reisa vidū jānodrošina sabiedriskā transportlīdzekļa apstāšanās vietā, kur ir pieejams sanitārais mezgls, ja starppilsētu reisa ilgums pārsniedz trīs stundas un transportlīdzeklis nav aprīkots ar tualeti. Ja transportlīdzeklī ir ierīkota tualete, to, vai tajā ielaist pasažierus, nosaka pats pārvadātājs. Tomēr lielākoties pārvadātāji šādu pakalpojumu nepiedāvā, jo, pirmkārt, ar vienu autobusu tiek izpildīti vairāki reisi dienā un tas atrodas ceļā ilgu laiku, tādēļ tualete nevarētu tikt iztīrīta līdz pat pēdējā reisa noslēgšanai, kas attiecīgi dienas beigās sagādātu neērtības tiem pasažieriem, kuri sēž sēdvietās netālu no tās; otrkārt, šāda pakalpojuma nodrošināšana prasītu diezgan lielas papildu izmaksas, kas pārvadātājam no valsts puses netiktu kompensētas.

Ja pasažieriem nākas saskarties ar nelaipnu attieksmi no autobusa vadītāju puses vai bijusi jebkāda cita veida nepatīkama pieredze, braucot ar konkrētu pārvadātāju, aicinām par to ziņot mums, rakstot uz e-pasta adresi info@atd.lv (iesniedzot sūdzību, lūgums norādīt precīzu informāciju par datumu, maršrutu un konkrētu reisu). Saņemot jebkuru priekšlikumu vai sūdzību par pārkāpumu, mēs lūdzam pārvadātajam skaidrojumu un, ja nepieciešams, piemērojam arī līgumsodu.

Ņemot vērā, ka līguma termiņš ar AS “Nordeka” par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu lotē “Centrs-2” (starppilsētu maršruti virzienā uz Alūksni, Preiļiem, Balviem u.c.) beidzās 2021. gada 31. janvārī, tika sludināts atklāts īstermiņa konkurss, kurā uzvarēja SIA “Norma-A”. Konkrētais līgums ar SIA “Norma-A” ir īstermiņa, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumu nepārtrauktību laika periodā, kamēr lotē “Gulbene, Alūksne, Balvi” turpinās konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 10 gadu periodā procedūra.”