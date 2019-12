Jaunā kārtība neattiecas uz visiem

SIA “Gulbenes nami” informē, ka ar 1.janvāri ūdensskaitītāja rādījumus vairs nevarēs nodot īsziņās un būs jāizvēlas cits rādījumu nodošanas veids, bet tas neattiecas uz visiem.

SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Rihards Korns “Dzirkstelei” uzsver, ka tas attiecas tikai uz tiem pagastiem, kuros pakalpojumu sniedz “Gulbenes nami”. Uz tiem lietotājiem, kam ūdens pakalpojumus sniedz “Alba”, tas neattiecas. Piemēram, pilsētā ūdens pakalpojumus sniedz “Alba”.

“Mēs arī pie jaunajiem rēķiniem skaidrosim, ka jaunā kārtība attiecas tikai uz tām mājām, kurās ūdens pakalpojumus sniedzam mēs - “Gulbenes nami”. Ūdens pakalpojumus mēs sniedzam visā Gulbenes novada teritorijā, izņemot tur, kur tos sniedz “Alba”. Tie pilnībā ir gandrīz visi pagasti, izņemot Stāķus, Šķienerus, Ceļmalas, tas ir, no Stradu pagasta puses, jo Palienā mēs sniedzam šo pakalpojumu. Nesniedzam pakalpojumu Beļavas pagasta Svelberģī, bet pārējā pagasta teritorijā - Pilskalnā, Ozolkalnā, Letēs - mēs sniedzam šo pakalpojumu, kā arī sniedzam to visos parējos pagastos,” stāsta R.Korns.

Ar 1.janvāri ūdensskaitītāju rādījumus vairs nevarēs nodot īsziņās, būs jāizvēlas cits rādījumu nodošanas veids. Proti, ar 1.janvāri SIA “Gulbenes nami” klientu ērtībai tiek ieviests informatīvais tālrunis 68627722. Zvanot uz šo informatīvo tālruni, klienti varēs pieteikt avārijas situāciju, nospiežot taustiņu “1”; nodot ūdensskaitītāja rādījumu vai uzzināt informāciju par rēķiniem, izvēloties taustiņu “2”; pieteikt pakalpojumu vai uzzināt sev vēlamo informāciju, izvēloties taustiņu “3”. No nākamā gada 1.janvāra ūdensskaitītāja rādījumus varēs nodot arī pa e-pastu “info@gulbenesnami.lv” vai mājaslapā “https://webnams.gulbenesnami.lv”, iepriekš piesakot reģistrāciju.

“Jau tagad cilvēki zvana un interesējas par jauno kārtību. Mēs arī skaidrojam,” saka R.Korns.