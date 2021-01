No šodienas, 12.janvāra, jaunākās grupiņas bērni vairs neapmeklē bērnudārzu Jaungulbenē sakarā ar to, ka šīs grupiņas darbiniecei ir bijušas pozitīvas Covid-19 analīzes. Grupiņas bērni uzskatāmi par kontaktpersonām. “Dzirkstelei” to apstiprināja Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa.

Jaungulbenes bērnudārza “Pienenīte” vadītāja Inese Žuka “Dzirkstelei” teica, ka arī divu citu grupiņu audzēkņi - četrus līdz sešus gadus veci - tomēr ar 13.janvāri bērnudārzu klātienē neapmeklēs piesardzības dēļ. Skolotāju piedāvātās nodarbības viņiem tiks organizētas attālināti.

Jaungulbenes bērnudārzs “Pienenīte” audzēkņiem klātienē nebūs pieejams turpmākās divas nedēļas.

“Visi mūsu audzēkņi tagad divas nedēļas dzīvos mājās. Jaunākā vecuma bērniem kā kontaktpersonām tiek noteikta mājas karantīna. Runa ir par konkrētiem bērniem, kuri noteiktajā datumā bija bērnudārzā un kuriem tāpēc bija kontakts (ar Covid-19 pozitīvo darbinieci bērnudārzā – red.). Gribas, lai situācija izlīdzinās. Droši vien testu uz Covid-19 veiks arī visi pārējie bērnudārza darbinieki. Sekosim Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem, lai bērniem pēc divām nedēļām būtu pavisam droša atgriešanās bērnudārzā,” sacīja I.Žuka. Viņa piebilda, ka visiem ir jāpārcieš šis sarežģītais laiks, ir jācer un jādara viss, lai vīrusinfekcija neizplatītos tālāk.

Jaungulbenes bērnudārzā “Pienenīte” pēc saraksta ir 63 audzēkņi un 17 darbinieki.

E.Kanaviņa teica, ka nevienā citā pašvaldības izglītības iestādē šobrīd nav zināmi jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19, iestādes strādā ikdienas ritmā.