Jaungulbenes pagastā autobraucējs sabojā ceļa nomales barjeru un aizbrauc

13.augustā saņemta informācija, ka 2.augustā Jaungulbenes pagastā, autoceļa Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene 77.kilometrā, krustojumā ar autoceļu Tirza – Jaungulbene – Liede, nenoskaidrota persona, vadot nenoskaidrotu automašīnu, uzbrauca ceļa nomales metāla barjerai, to sabojājot, un aizbrauca no notikuma vietas, neziņojot par to likumā noteiktajā kārtībā.