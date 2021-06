Jaungulbenes pagastā avārijā cietuši autovadītājs un pasažiere

12.jūnijā pulksten 21.00 Jaungulbenes pagastā kāds vīrietis, pa autoceļu Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene vadot automašīnu “Peugeot”, nobrauca no ceļa braucamās daļas. Cieta automašīnas vadītājs un pasažiere, kuri nogādāti medicīnas iestādē. Sākts administratīvais process, tiek skaidroti negadījuma apstākļi.

Laika posmā no 11. līdz 13.jūnijam Gulbenes policijas iecirknī reģistrēti 40 notikumi, bijuši 33 izsaukumi. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 22 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 16 bijuši par ātruma pārsniegšanu. Reģistrēti 6 ceļu satiksmes negadījumi. Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.