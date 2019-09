Pamatojoties uz 29.augustā mājaslapā “www.gulbene.lv” publicēto rakstu “Diskusijas par Jaungulbenes “Sila” pārdošanu turpināsies”, vēlamies paust savu nostāju attiecībā uz īpašuma “Sils”, kadastra numurs 5060 004 0129, pārdošanu izsolē un plānoto tikšanos 5.septembrī.

Kāpēc pašvaldības lēmums rīkot “Sila” izsoli ir prettiesisks?

“Meža likuma” 5.pants paredz, ka “fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežā”, kā arī 16.pants nosaka, ka “valsts un pašvaldības mežā ikvienam ir tiesības vākt savvaļas ogas, augļus, riekstus un sēnes”. Pašvaldība, izlemjot mainīt īpašuma “Sils” īpašumtiesisko statusu, nebija veikusi priekšizpēti par meža nozīmi vietējo iedzīvotāju vidū. Šī nozīme ir atklājusies pēc tam, kad domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam ir iesniegts Gulbenes novada iedzīvotāju iesniegums ar 800 parakstiem, kas apliecina, ka iedzīvotājiem šis mežs ir nepieciešams kā stratēģiski svarīgs resurss un publiska rekreācijas zona.

Likuma “Par pašvaldībām” 77.pants nosaka, ka “pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes)”. Līdz ar to pašvaldība nav ņēmusi vērā vietējo iedzīvotāju vajadzības vai veikusi to priekšizpēti.

Kā tika organizēts izsoles process?

Izsoles process tika organizēts sasteigti un nepārskatāmi. 11.jūlijā bez izskatīšanas komitejās ārkārtas sēdē 12 no 17 deputātiem nobalso par nekustamā īpašuma “Sils” atsavināšanu. Pirms lēmumprojekta sagatavošanas domes administrācija neveic sabiedrisku apspriedi vai iedzīvotāju attieksmes un nepieciešamību priekšizpēti. Tā kā informatīvs plakāts pie paša īpašuma nav ticis izlikts, vietējiem iedzīvotājiem, kuri mežu apmeklē, nav iespējas par to uzzināt un savlaicīgi izteikt iebildumus.

26.augustā Gulbenes novada domē tiek iesniegts dokuments ar 695 iedzīvotāju parakstiem, kas papildināts 29.augustā ar vēl 105 parakstiem. Šajā dokumentā iedzīvotāji parakstās pret ‘’Sila” pārdošanu un lūdz rast iztrūkstošo finansējumu no pārdomātas budžeta konsolidācijas. Vietējiem iedzīvotājiem nav iespēja paust šo nostāju klātienē deputātiem, jo Gulbenes novada mājaslapā parādās nepilnīga informācija: 26.augusta finanšu komitejas sēdes darba kārtībā šis jautājums nav iekļauts (“www.gulbene.lv”, pasākumu kalendārs, finanšu komiteja, aplūkots 26.08.2019.). Tādēļ vietējiem iedzīvotājiem pirmā iespēja novēloti paust savu viedokli ir, tiekoties ar deputātiem “Silā” 28.augustā, kā arī 29.augusta domes sēdes laikā.

Vai izsole bija likumīga un informācija par to - pietiekama?

Gulbenes novada pašvaldība attiecībā uz izsoles kārtības atbilstību “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” prasībām ir pārkāpusi šī likuma II nodaļas 11.pantu, kas paredz, ka “informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma”. Tieši šis aspekts bija noteicošais vietējās sabiedrības dezinformētībai par izsoles norisi, savlaicīgai ietekmei uz procesa gaitu, iespējamiem ieteikumiem, kas pašvaldībai būtu bijis jāņem vērā, pārskatot izsoles nepieciešamību.

Trīspusējās tikšanās 5.septembrī piedāvājumam neredzam vajadzību

Savu viedokli par izsoles atcelšanu jau esam pauduši, tāpēc plānoto tikšanos 5.septembrī neapmeklēsim. Turklāt 6 deputāti 29.augusta domes sēdē balsoja pret izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tagad šie argumenti ir jāizsver deputātiem un jāpieņem tiesisks lēmums.

Jaungulbenes rīcības grupa: Saulcerīte Indričeva, Herta Pugača, Ilze Vanaga, Aivars Ignatāns, Ivars Kažmers, Māris Birznieks, Ineta Bauere, Ieva Kažmere, Viesturs Miķelsons