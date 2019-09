No 888 000 eiro, kurus Gulbenes novada pašvaldība ir ieguvusi no Jaungulbenes “Sila” 142 hektāru zemes pārdošanas lielākā daļa summas – apmēram 700 000 eiro - jau būs iztērēta pašvaldības rēķinu apmaksai. Par to pašvaldības Ekonomikas nodaļas vadītāja Anita Rauza informēja deputātus 23.septembra finanšu komitejas sēdē. Nauda tērēta Stāķu bērnudārza apkārtnes labiekārtošanai, Stāmerienas pils atjaunošanai un Nākotnes ielas sakārtošanai Gulbenē.

No minētās kopsummas “atlikumā nākamā gada attīstībai” palikuši pāri apmēram 210 000 eiro.

Šo informāciju A.Rauza sniedza sakarā ar to, ka deputātiem 30.septembra novada domes sēdē būs jābalso par grozījumu veikšanu pašvaldības šā gada budžetā.