Jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi Gulbenes novadā nav fiksēti

Lai arī Gulbenes novadā pēdējās dienās nav konstatēti saslimušie ar COVID-19, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja uzsver - tas nenozīmē, ka varam justies droši, un ir jāturpina ievērot piesardzība. Nedrīkst aizmirst par distancēšanos un roku mazgāšanu.

Šobrīd COVID-19 kartē redzams, ka Gulbenes novadā ir 17 personas, kuras ir slimas ar COVID-19. I.Arāja skaidro, ka jaunu saslimšanas gadījumu Gulbenes novadā nav. Pēdējais reģistrētais gadījums bija pagājušajā nedēļā. “Kad būs saņemti apstiprinājumi no ģimenes ārstiem, ka pacienti ir izveseļojušies, tad attiecīgi šajā kartē cipari nāks nost. Bet tas reizēm ļoti ātri nenotiek,” stāsta I.Arāja.

Savukārt Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Karolīna Šaule “Dzirksteli” informē, ka pēc saziņas ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu zināms, ka trešdien, 12.augustā, visi trīs pacienti no Gulbenes novada izrakstīti no slimnīcas un ar pašvaldības auto nogādāti mājās.











Uzziņai



Ar ko atšķiras stingra izolācija, karantīna un pašizolācija?

◆ Stingra izolācija mājās jāievēro tiem, kas saslimuši ar COVID-19. Nedrīkst tikties ar citiem cilvēkiem, iet pastaigāties, uz veikalu, nedrīkst uzņemt ciemiņus.

◆ Karantīnu nosaka saslimušā kontaktpersonām. Maksimāli jāizvairās no kontaktiem ar citiem cilvēkiem. Var doties ārā pastaigāties, ieturot divu metru distanci no citiem. Uz veikalu nedrīkst iet, arī ciemiņus uzņemt nedrīkst. Mājiniekiem nav ierobežojumu, viņi var turpināt ikdienas gaitas.

◆ Pašizolāciju nosaka atbraukušajiem no ārzemēm. Jāizvairās no kontakta ar citiem cilvēkiem, var doties pastaigāties, ieturot divu metru distanci no citiem, var iet uz veikalu, uzliekot sejas masku un ievērojot divu metru distanci. Ciemiņus nedrīkst uzņemt. Mājiniekiem nav ierobežojumu, viņi var turpināt ikdienas gaitas.

Avots: Veselības ministrija