Jauno Gulbenes novada domes pārvalžu vadītāji apstiprināti

30. septembrī, Gulbenes novada domes sēdē klātesošo 14 deputātu (uz sēdi nebija ieradušies Andris Vējiņš, Intars Liepiņš un Indra Caune) vairākums nobalsoja par trīs pašvaldības jaunizveidoto pārvalžu vadītāju iecelšanu amatos.





Balsojumā par Gulbenes novada pašvaldības jaunizveidoto pārvalžu vadītājiem opozīcijas deputāti ieturēja savu līniju. “Pret” Laura Krēmera iecelšanu par Sporta pārvaldes vadītāju bija Anatolijs Savickis un Guna Pūcīte. Viņiem pievienojās vadošās koalīcijas pārstāve Lāsma Gabdulļina. Balsojumā par Gundegu Ķikusti Kultūras pārvaldes vadītājas amatā “pret” bija G.Pūcīte un A.Savickis, atturējās vadošās deputātu koalīcijas pārstāve Ieva Grīnšteine, bet L.Gabdulļina bija “par”. G.Pūcīte un A.Savickis bija pret Edīti Kanaviņu kā Izglītības pārvaldes vadītāju. E.Kanaviņa pati šajā balsojumā nepiedalījās. Deputāte Larisa Cīrule balsojumos par visiem trim pārvalžu vadītājiem nepiedalījās.





Kultūras pārvaldi vadīs Gundega Ķikuste, kura ir dzimusi gulbeniete un pēc augstākās izglītības iegūšanas ir strādājusi banku sektorā. Saņemot rozes no novada domes priekšsēdētāja Normunda Audziša rokām, G.Ķikuste teica: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies! Un es ar savu pirmo darba dienu darīšu visu ar savu enerģiju un pieredzi, lai Gulbenes sabiedrība un arī pārvalde pārvērstos.”

Sporta pārvaldes vadītājs būs līdz šim Rugāju sporta centru vadījušais L.Krēmers. Šie abi speciālisti savus pienākumus sāks pildīt ar 1.novembri (nevis ar 1.oktobri, kā bija paredzēts iepriekš). Izglītības pārvaldes vadītājas amatā ar balsu vairākumu tika iecelta Edīte Kanaviņa, kura bija Gulbenes 2.vidusskolas direktore. No direktores amata viņa tiek atbrīvota ar 30.septembri, bet pārvaldes vadītāja būs ar 1.oktobri. Tātad 2.vidusskolas direktores amats tagad ir vakants un uz to būs jāizsludina atklāts konkurss.

Visiem jaunieceltajiem pārvaldniekiem noteikta vienāda mēnešalga – 1469 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pašvaldībā reorganizācijai pakļautās Izglītības, kultūras un sporta nodaļas līdzšinējais vadītājs Arnis Šķēls vienprātīgi tika iecelts par Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru ar 1.oktobri. Viņam noteikta 1428 eiro mēnešalga pirms nodokļu nomaksas.

Rankas bērnudārza “Ābelīte” vadītājas amatā deputāti vienprātīgi iecēla Aigu Losevu, kura iepriekš bija šā amata pienākumu pildītāja. Arī viņa jaunajā amatā apstiprināta ar 1.oktobri. Noteiktā mēnešalga – 1003 eiro pirms nodokļu nomaksas. A.Loseva teica, ka nākotnes vīzija ir strādāt pēc Montesori pedagoģijas principiem, kas ļauj labāk sagatavot bērnus skolas gaitām, vai, izmantojot pieejamos resursus, akcentēt Vides izglītību (piemēram, dabas saudzēšana, otrreizējo materiālu izmantošana).

Deputātu vairākums nobalsoja vēl par 2 atbrīvošanām no amata. Ar 30.septembri no Gulbenes kultūras centra direktora amata ar deputātu vienprātīgu balsojumu domes sēdē tiek atbrīvots Egons Kliesmets, kā arī no Gulbenes sporta centra direktora amata tiks atbrīvots Ziedonis Lazdiņš, tiklīdz viņš būs darbā pēc slimības atvaļinājuma.

Abi tiek atbrīvoti, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu. Abiem arī turpmāk pašvaldībā tiek piedāvāts darbs viņu pārstāvētajās nozarēs.

L.Gabdulļina publiski pauda par Z.Lazdiņa atbrīvošanu no vadošā amata. “Man ir ļoti žēl, ka šādi cilvēki, kuri ilgus gadus ir strādājuši novada labā, netiek novērtēti. Reāli mēs nenovērtējam mūsu novada patriotus,” viņa sacīja. Viņai centās iebilst novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, izpilddirektore Lienīte Reinsone, kā arī deputāte Ilze Mezīte, kura pauda, ka “ir vajadzīgi jauni cilvēki ar jaunu skatījumu”. N.Audzišs sacīja, ka Z.Lazdiņš “ir vienmēr novērtēts” un no sporta darba kā tāda arī turpmāk novadā nepazudīs. L.Gabdulļina pauda, ka viņai vispār ir ļoti žēl, ka, par katru cenu izveidojot pašvaldībā Kultūras un Sporta pārvaldi, netiek ņemtas vērā iedzīvotāju domas. Galvenokārt tieši lauku cilvēku domas, kā pauda L.Gabdulļina, kur ir lielākais novada iedzīvotāju skaits.