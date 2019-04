Jaunsardzes gada vērienīgākajā nometnē testēs 142 jaunsargus

No 1. līdz 5. maijam poligonā “Lāčusils” Alūksnes novadā notiks Jaunsardzes un informācijas centrs organizētā 4. līmeņa jaunsargu nometne, kurā piedalīsies 142 jaunsargi no visiem Latvijas novadiem. Par to informē Jaunsardzes un informācijas centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Katrīna Tiltiņa.



Viņa atklāj, ka 1. maijā atklās notmeni. Atklāšanā piedalīsies un nometnes dalībniekus uzrunās aizsardzības ministrs Atis Pabriks.



"Nometnes laikā jaunsargi pilnveidos prasmes un iemaņas lauka kaujas, topogrāfijas, orientēšanās apvidū, ieroču un šaušanas mācībās, kā arī notiks jaunsargu prasmju un iemaņu testēšana saskaņā ar Jaunsardzes mācību paraugprogrammas prasībām. Jaunsardzes mācību paraugprogramma ir sadalīta četros līmeņos, un pēc sekmīgas testu nokārtošanas jaunsargi, kas piedalīsies šajā nometnē, saņems apliecību par augstākā – 4. līmeņa – pabeigšanu. Desmit jaunsargi, kuri testos uzrādīs vislabākos rezultātus, no 27. jūnija līdz 7. jūlijam tiks aicināti piedalīties Lielbritānijas kadetu organizācijas vasaras nometnē. Tāpat jaunsargiem, kuri sekmīgi nokārtos 4. līmeņa testus, būs priekšrocības atlasē, stājoties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Valsts robežsardzes koledžā, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā un Valsts policijas koledžā,"stāsta K.Tiltiņa.