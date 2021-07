Jūlijs būšot vasarīgi silts

Kopumā liepu mēnesis būs vasarīgi silts ar dažām karstām dienām, bet bez ilgstoša karstuma. Tā prognozē laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs.

Viņš stāsta, ka jūlija sākumā gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, dažviet arī pērkona negaisi. Temperatūra pēcpusdienās būs plus 22-27 grādi. Pēc Liepzieda dienas (4.jūlijs) laiks kļūs siltāks, reizēm pat karsts – līdz 30 grādiem. Šajā laikā iespējami arī stipri pērkona negaisi. Pēc vecajiem Pēteriem (12. jūlijs) pārsvarā gaidāms sauss un karsts laiks. Temperatūra dienas laikā plus 25-30 grādi. Nokrišņu būs maz. Mēneša vidū laika apstākļi būs mainīgi, un jūlija otrajā pusē vairāk būs īslaicīgi nokrišņi un bieži arī pērkona negaisi. Temperatūra dienā plus 20-25 grādi. Laikā ap Jēkabiem (25.jūlijs) laika apstākļi var kļūt nepastāvīgi – saule mīsies ar mākoņiem, gaidāms īslaicīgs lietus, vietām ducinās arī pērkons. Temperatūra – plus 18-23 grādi. Savukārt mēneša beigās gaidāms pārsvarā sauss, saulains, vasarīgi silts un dažās dienās arī karsts laiks. Temperatūra dienā – plus 24-29 grādi un, iespējams, arī vairāk.

“Kopumā jūlijs būs nedaudz siltāks kā parasti, bet nokrišņu sadalījums nevienmērīgs. Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos arī jūlijā dažviet lietusgāžu ūdens būs vairāk nekā parasti, savukārt citur gaidāms ūdens trūkums,” secina V.Bukšs.

Ticējumi vēsta



● Ja 1.jūlijs lietains – būs vēla ziema, ja šī diena ir saulaina un karsta, būs agra ziema.

● Ja 2.jūlijs ir saulains, būs labs gads. Ja līst, tad ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem līst vēl 40 dienas.

● 7.jūlijā ir vecie Jāņi. Šajā dienā savāktajām pļavu zālēm ir īpašs dziedinošs spēks. Dziedinoša ir ● 7.jūlija rīta rasa un visi avotu, strautu un aku ūdeņi.

● 10.jūlijs ir Septiņu brāļu diena. Ja šajā dienā līst, līst septiņas nedēļas.

● Jēkabi (25.jūlijs) jeb saimnieku diena ir jūlija galvenie svētki. Ja šīs dienas rītā rasa un migla, atlikusī vasara būs sausa un karsta. Ja Jēkabos ap sauli mazi mākonīši – būs sniegiem bagāta ziema. Ja silta un gaiša Jēkaba diena – būs auksti Ziemassvētki.

● 26.jūlijā ir Annas jeb saimnieču diena. Ja Annas dienā līst, tad līs vēl divas nedēļas un rudens būs slapjš, bet ziema sniegaina. Ja diena saulaina, tad būs sauss rudens.