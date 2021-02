Jurģi būs Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļai un tūrisma aģentūrai

Šogad Gulbenes novada pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums – 7500 eiro -, lai novada dzimtsarakstu nodaļu Gulbenē pārceltu uz administratīvo ēku Ābeļu ielā 2. Iemesls – esošo telpu (O.Kalpaka ielā 60a) kritiskais stāvoklis un apgrūtinātā pieejamība (3.stāvs). Jautājums par finansējumu nodaļas pārcelšanai bija iekļauts novada domes 28.janvāra sēdē, un ar deputātu balsu vairākumu ideja tika akceptēta.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis “Dzirkstelei” saka – civilstāvokļa aktu reģistrācijas priecīgu ceremoniju norisei turpmāk varēs izmantot gan pašvaldības zāles, gan Vecgulbenes muižu un kaut vai gaisa balonu, ja klienti to vēlēsies, varēs atļauties un spēs vienoties ar dzimtsarakstu nodaļas darbinieku. Taču formālai, juridiskai dokumentu sakārtošanai būs pietiekami ar telpām, kuras dzimtsarakstu nodaļai būs pašvaldības administratīvās ēkas 1.stāvā. Šeit, kā akcentē A.Caunītis, izšķirošs ir tieši telpu pieejamības jautājums, kas daudziem klientiem ir liela problēma šobrīd, kad nodaļa atrodas 3.stāvā (kopīgā ēkā ar novada bibliotēku). Tajā pašā laikā A.Caunītis piebilst, ka nekur nav rakstīts, ka dzimtsarakstu nodaļa uz pašvaldības administratīvo ēku pārceļas uz visiem laikiem. Nākotnē ir iespējami citi varianti.

Jau sen apspriests risinājums

Dzimtsarakstu nodaļa tiks pārcelta uz telpām, kuras šobrīd Ābeļu ielā 2 (1.stāvā) aizņem pašvaldības 2011.gadā dibinātā aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” – “Dzirkstele” noskaidroja pašvaldībā.

Jautājums par dzimtsarakstu nodaļas pašreizējo telpu piemērotību ir aktuāls jau sen. “Dzirkstele” par to ir vairākkārt rakstījusi. Bija arī ideja par āra lifta ierīkošanu ēkai O.Kalpaka ielā 60a, taču iecere nav realizējusies.

Pašreizējā adresē iestāde atrodas kopš 1985.gada 22.marta. Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009.gadā Gulbenes novadā sākotnēji bija 14 dzimtsarakstu nodaļas, vēlāk – piecas, tad – tikai viena un Gulbenē.

Gulbenes novada bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne “Dzirkstelei” saka – bibliotēkai ir redzējums par dzimtsarakstu nodaļas telpu izmantošanu, kad šī iestāde pametīs ēku O.Kalpaka ielā 60a. “Vairāk nekā 10 gadus esam runājuši, ka bibliotēkai trūkst telpu. Arī akreditācijas komisija to ir atzinusi. Mums ir ļoti nepieciešams viss trešais stāvs,” viņa teica.

Novada bibliotēkā trūkst kluso lasītavu. Trūkst zāles pasākumiem, šim nolūkam varētu tikt izmantota zāle, kuru šobrīd izmanto dzimtsarakstu nodaļa.

A.Sprudzāne teica – 2.stāvā ir labi aprīkota konferenču zāle, bet ar to vien ir par maz. Trūkst arī piemērotu telpu darbiniekiem. “Mums šobrīd pieci darbinieki savus darba pienākumus veic puspagrabā,” stāsta A.Sprudzāne. Vēl viņa piebilst, ka bibliotēka izmanto pat pagrabu, kur ir noliktava. Jādomā arī par tā saucamo depozītu bibliotēkas funkcijas turpināšanu, kas nozīmē vērtīgu, taču ne tik aktīvi lietotu grāmatu krājuma glabāšanu. Reģionālas nozīmes bibliotēkai šāds pienākums ir obligāts.

Dzelzceļa stacija – tūrismam

Savukārt pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” tiek pārcelta (tam paredzēti 8000 eiro) uz Gulbenes dzelzceļa stacijas ēku, kur kopš 2018.gada jau atrodas struktūrvienība “Dzelzceļš un Tvaiks”. Turpmāk gan aģentūra, gan šī struktūrvienība būs zem viena jumta. Arī šī pārcelšanās ir atspoguļota pašvaldības šāgada budžetā.

Aģentūras vadītāja Simona Sniķe laikrakstam teic, ka “Biļešu paradīzes” kase paliks kultūras centrā, savukārt aģentūras darbinieki bez bažām pārcelsies uz jauno mājvietu. S.Sniķe akcentē – tūrisma informācija turpmāk būs pieejama ļoti redzamā vietā, varētu pat teikt “tūrisma epicentrā”, kas saistīts ar Gulbenes dārgumu – bānīti – un kas piesaista ar vēstures elpu. Lai pārceltos, vēl vajadzīgs saskaņojums ar akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”, kā arī neliels telpu remonts.







2021.gadā pašvaldība paredz

● Aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darbībai – 128 088 eiro.

● Aģentūras struktūrvienības “Stāmerienas pils” darbībai – 113 926 eiro.

● Aģentūras struktūrvienības “Dzelzceļš un Tvaiks” darbībai – 77 591 eiro.

● Novada dzimtsarakstu nodaļas darbībai – 65 433 eiro.

● Informācijas stendu atjaunošanai un izveidei novada un pilsētas robežās – 10 821 eiro.

avots: Gulbenes novada dome