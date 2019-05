Kā EP vēlēšanu rezultātus vērtē Gulbenes novada domes priekšsēdētājs?

Normunds Audzišs, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs (ZZS): - Vēlētājs savu gribu ir izrādījis. Skatoties uz rezultātiem, protams, ir pārsteigums, ka “Jaunā Vienotība” tik pārliecinoši uzvarēja. To neviena socioloģiskā aptauja pirms tam nevēstīja. No vienas puses tas ir labi. Pārsteidz tas, ka Latvijā kopumā cilvēki atkal ir nobalsojuši arī par Tatjanu Ždanoku no “Latvijas Krievu savienības”. Likās, ka šoreiz varētu arī nepietikt balsu viņas iekļūšanai Eiropas Parlamentā. Plus vēl “Saskaņa” ir saņēmusi vajadzīgo balsu skaitu. Žēl, ka “Zaļo un zemnieku savienībai” mazliet pietrūka, lai pārvarētu 5 procentu slieksni. Jā! Taču tas nozīmē, ka mums ir, ko darīt. Izvērtēsim, kas ir izdarīts ne tā. Vajadzīgs laiks, lai nogulsnējas pārdomas un varētu saprast gan to labo, gan pārsteidzīgi izdarīto. Jāsaprot, ka vēlētāji ir parādījuši savu labo gribu, un rezultāti ir tādi, kādi ir. Strādāsim uz priekšu. Ir demokrātijas laiks. Un tas ir labi, lai vai kā!