Kad pabeigs Raiņa ielas dzelzceļa gājēju pārejas būvniecību Gulbenē?

Gulbeniete Vaira Lielbārde ar “Dzirksteles” starpniecību vēlējās noskaidrot, kad tiks pabeigti Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuves darbi Gulbenē.

“Dzirkstele” maijā rakstīja, ka ir sākušies darbi pie dzelzceļa gājēju pārējas būvniecības. Būvdarbu gaitā paredzēts uzlikt betona bruģakmeni, izbūvēt divas caurtekas, kā arī ierīkot apgaismojumu no Vidus ielas līdz dzelzceļa sliedēm. Būs četri apgaismes balsti ar LED apgaismojumu. Tiks izbūvēts gājēju “labirints” pie sliežu šķērsojumiem līdzīgi kā pārbūvētajā Brīvības ielas dzelzceļa šķērsojumā. Finanšu līdzekļi ir no pašvaldības budžeta. Savukārt valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” par saviem līdzekļiem veiks gājēju pārejas izbūvi daļā starp sliedēm.

V.Lielbārde “Dzirkstelei” stāsta, ka darbi ir apstājušies. “Saka, ka “Latvijas dzelzceļš” neko nedarot. Pašvaldība no savas puses visu ir izdarījusi. Mēs esam neizpratnē! Vairāk nekā mēnesi nekas nenotiek, tomēr līdz galam objekts nav sakārtots. Man teica, lai interesējoties “Latvijas dzelzceļā”. Līdz Pilsētas svētkiem varbūt beidzot varētu sataisīt šo objektu līdz galam, jo riteņbraucējiem tur ļoti grūti ir tikt pāri,” saka V.Lielbārde.

“Dzirkstele” sazinājās ar “Latvijas dzelzceļa” Ārējās komunikācijas nodaļas komunikācijas projektu vadītāju, preses sekretāri Ellu Pētermani, kura norāda, ka saskaņā ar projekta plānu gājēju pārejas ierīkošanas darbi sāksies nākamnedēļ.