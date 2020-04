Daļa SIA “Alba” klientu ir sākusi izmantot uzņēmuma piedāvājumu izmantot interneta platformu “Bill.me”, lai nodotu ūdens skaitītāja rādījumus, kā arī saņemtu un maksātu kārtējos rēķinus. Šāds piedāvājums no SIA “Alba” tika saņemts, ņemot vērā 12.martā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli sakarā ar COVID-19 izplatību. “Reģistrējos šajā interneta platformā un esmu saņēmusi arī pirmo rēķinu, taču pārsteigta ieraudzīju, ka papildu tiek aprēķināta arī komisijas nauda. Šķiet, iepriekš nebiju ar to brīdināta,” “Dzirkstelei” pauda kāda gulbeniete. SIA “Alba” valdes loceklis Artūrs Smagars “Dzirkstelei” saka – nav taisnība, ka pirms platformas “Bill.me” lietošanas klienti nav bijusi informēti par 2 procentu komisijas maksu no rēķina summas. Viņš norāda – šī komisijas nauda automātiski tiek iekasēta tikai tad, ja notiek maksāšana caur platformu “Bill.me”. Maksāšana caur šo platformu var notikt katrreiz patstāvīgi veicot maksājumu vai arī izmantojot automātiskās maksāšanas pakalpojumu (ja klients pats to atzīmē savā profila, pievienojot platformai savas kartes datus). Ko darīt, ja klients ir sapratis, ka nevēlas savus rēķinus par ūdeni maksāt caur platformu “Bill.me”? A.Smagars saka – tādā gadījumā vienkārši jāveic kārtējā rēķina apmaksa savā internetbankā.