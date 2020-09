Kāpēc Melnupe kļuvusi par Mellupi?

Kāds vērīgs lasītājs ar “Dzirksteles” starpniecību vēlas uzzināt, kāpēc pēc Gulbenes - Balvu ceļa remonta visiem zināmā Melnupe ir kļuvusi par Mellupi.

Daudzi novada iedzīvotāji noteikti vēl atceras Melnupes staciju Ieriķu- Abrenes līnijā, kura tika atvērta 1933.gadā. Padomju gados gan tā vairāk bija pazīstama kā Rīgas-Pitalovas līnija, taču stacija noturējās līdz pat šīs līnijas slēgšanai 2001.gadā.

Arī mūsu novada rallijos viens no ātrumposmiem saucās “Melnupes dops”, kurā viena no skatītāju iecienītākajām vietām bija tieši minētās upes caurteka. Kas tad šī ir par mistisku upi, kas maina savu nosaukumu, centās noskaidrot arī laikraksts.

Portālā “Upes.lv” informācija ir samērā skopa. Sadaļā “Pededze ar pietekām” rakstīts: “Pededzes 46.kilometrā ietek Mugurupe, tā ir Pededzes labā pieteka Gulbenes novadā, kas ir Mellupes (Melnupes) un Pogupes koptekupe. Tās garums - 2 km, taču kopā ar Mellupi 23 km, kuru dažkārt arī uzskata par upes sākumu. Mellupe sākas ziemeļos no Gulbenes kā novadgrāvis drenētos laukos, tek uz dienvidaustrumiem pa mežiem un plašiem Stāmerienas apkaimes meliorētu lauksaimniecības zemju masīviem. Mellupei ir 6-8 m dziļa ieleja. Pieteka Līdumupe (8 km).”

Arī Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Daugavas upju baseina apgabala ūdensteces” šī upe tiek dēvēta par Mellupi, kas tek caur Stāmerienas un Stradu pagastu teritoriju, un tai ir garuma 3.kategorija – ūdensteces garums lielāks vai vienāds ar 10 km, bet mazāks par 25 km. Tiesa, mājaslapā diemžēl nav minēts, ka tikai pavisam nelielu gabalu tā tek pa Stāmerienas pagastu, taču vairākus kilometrus plūst pa Beļavas pagastu.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Gulbenes nodaļas vadītājs Laimonis Aumeisters “Dzirkstelei” skaidro, ka izsenis upes pareizais nosaukums ir bijis Mellupe. “Arī visās vecajās kartēs ir šāds nosaukums, tāpēc Balvu ceļa projektēšanas laikā mēs pasūtījām pareizo zīmi, kas atbilst īstajam nosaukumam. Jāpiebilst, ka Melnupe ir ūdenstece, kas sākas Alūksnes novada Alsviķu pagastā un aizplūst uz Igauniju, un tai nav nekāda sakara ar mūsu Mellupi,” saka L.Aumeisters.

Arī Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Ivars Kupčs laikrakstam skaidro, ka viņu rīcībā esošajās 70.gadu kartēs, kuras ir krievu valodā, šī upe figurē kā Mellupe. Taču vēlākos gados mūsu nospraudumu plānos kaut kādā laika posmā parādās vārds - Melnupe. “Vai tā ir kļūda vai arī vārds ir padarīts vienkāršāks un tautai pieņemamāks, to neviens nepateiks. Taču fakts ir tas, ka nosaukums ir bijis nepareizs. Šos nosaukumus apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kura nosūta detalizētus sarakstus ar upju kodiem un nosaukumiem, un šajā sarakstā ir Mellupe, kas ir daļēji regulēta ūdenstece,” saka I.Kupčs.