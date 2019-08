Kāpēc nofrēzēts jaunais asfalts uz Gulbenes - Balvu šosejas?

Autovadītāji pamanījuši, ka ceļa Gulbene-Balvi remontējamajā posmā pirms aptuveni divām nedēļām tika norauts jaunais asfalts pirms bijušā dzelzceļa. Viņi interesējas, vai tas nebija kvalitatīvs un vai šī ceļa remonts tiks pabeigts laikā.

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova “Dzirkstelei” skaidro, ka autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) posma no Gulbenes līdz Kazupei pie Kauguru ezera būvprojekts “Dzirksteles” pieminētajā vietā pirms bijušā dzelzceļa līdzekļu taupīšanas nolūkā paredzēja nepilno segas konstrukciju, tas ir, esošās asfalta segas nofrēzēšanu, šķembu pamata kārtas un divu asfalta kārtu ieklāšanu. Taču jau pēc pirmās asfalta kārtas izbūves segumā sāka veidoties rises, segai trūka nestspējas, tāpēc arī šī asfalta kārta tika nofrēzēta. “5.augustā vēlreiz tiks pārbaudīta pamatu nestspēja, un tiks izlemts par turpmāko rīcību, vai šajā vietā nav jābūvē pilna ceļa segas konstrukcija,” stāsta A.Kononova.

Viņa arī norāda, ka saskaņā ar līgumu šī autoceļa posma būvdarbi ir jābeidz 10.oktobrī, taču, visticamāk, šis termiņš tiks pagarināts.

“Pašlaik būvdarbu posmā pilnās segas konstrukciju izbūves vietās tiek veidota gultne, apmainīta nederīga vājas nestspējas grunts pret prasībām atbilstošu, izbūvēta salizturīgā un šķembu kārta. Tiek remontēta Mellupes caurteka, un tiek izbūvēta jauna monolīta dzelzsbetona caurteka vecā Pogupes tilta vietā, turpinās drenāžas trases izbūve. Ceļa labajā pusē no trases sākuma līdz “Ceļmalām” notiek gājēju-velosipēdistu ceļa izbūve. Asfalta apakškārta ir ieklāta aptuveni 40 procentos no visa posma,” stāsta A.Kononova.