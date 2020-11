Kāpēc šoreiz skolēniem Gulbenes novadā piešķirtas pārtikas pakas?

Skolēnu vecāki interesējas, kāpēc tagad skolēni, kuri mācās attālināti, saņems pārtikas pakas, nevis pārtikas talonus, kā tas bija pagājušā mācību gada beigās.

No 26. līdz 30.oktobrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7. līdz 12. klasē notiek attālināti. Attālinātais mācību process 7. līdz 12.klašu skolēniem tiek pagarināts līdz 15.novembrim.

Gulbenes novada pašvaldība noteikusi, ka 7.līdz 12.klašu skolēni, kuri mācās attālināti un kuriem ir noteikti ēdināšanas atvieglojumi pusdienām, jānodrošina ar pārtikas pakām. Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa “Dzirkstelei” skaidro, ka šajā situācijā pārtikas pakas ir bijis labākais, ātrākais un atbilstošākais risinājums. “Lai nodrošinātu skolēnu ēdināšanu, ir veikts iepirkums no firmām, kuras nodrošina pārtikas produktus izglītības iestādēm. Tas ir saistošs pašvaldībām, un mums arī šie nosacījumi ir jāizpilda - tas ir viens iemesls. Otrs iemesls – šobrīd skolēnu, kuri mācās attālināti, ir mazāk nekā to, kuri nemācās. Tie nav visi skolēni, kā tas bija pagājušā mācību gada beigās, līdz ar to tas neskar visus skolēnus. Ja šobrīd domātu par pārtikas taloniem, mums būtu jāapsver veikalu tīkls, visas saistības, arī jāizsludina iepirkums, lai zinātu, kuri veikali ir ar mieru atprečot pārtikas kartes. Tas ir ilgstošs process. Turklāt mēs tagad arī nevaram paredzēt, cik ilgs būs attālināto mācību laiks no kopējā mācību laika. Martā bija skaidri pateikts, ka mācību process visā valstī attālināti būs divarpus mēnešus, līdz ar to pārtikas taloni bija risinājums. Šobrīd pateikt, cik ilgs būs šis laiks, absolūti nevaram. Ar pārtikas pakām varam noreaģēt ātrāk,” skaidro E.Kanaviņa.

Ja skolēni nākamnedēļ atgrieztos skolās, tad viņi saņemtu šīs pārtikas pakas savās skolās. Bet, tā kā attālinātais mācību process ir pagarināts, pašvaldība rūpēsies par to, lai skolēniem šīs pakas tiktu nogādātas.