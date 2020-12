Karantīna nav noteikta Gulbenes bērnudārza “Rūķītis” audzēkņiem, bet 11 darbiniekiem

Gluži visi Gulbenes bērnudārza “Rūķītis” audzēkņi un darbinieki neatrodas karantīnā līdz 4.janvārim sakarā ar to, ka virtuves darbiniecei tika konstatēta Covid-19 infekcija. 14 dienu karantīna ir noteikta tikai 11 no kopumā 33 “Rūķīša” darbiniekiem. Neviens pedagogs nav karantīnā, jo viņi neviens nav bijuši kontaktā ar Covid-19 inficēto personu – to “Dzirkstele” otrdien, 22.decembrī, noskaidroja telefonsarunā ar bērnudārza “Rūķītis” vadītāju Sandru Brieži.

Pārpratums ar terminu “karantīna” iepriekš “Dzirkstelei” ir radies sakarā ar S.Briežes laikrakstam pirmdien, 21.decembrī, sarunvalodā teikto, ka “iestāde ir karantīnā līdz gada beigām”.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja “Dzirkstelei” skaidroja – iestādes vadība varēja pieņemt lēmumu par iestādes slēgšanu (nevis karantīnu!) uz laiku tāpēc, ka sakarā ar karantīnā esošajiem darbiniekiem, visticamāk, nespēj nodrošināt iestādes normālu darbu. Sava nozīme arī priekšā esošajai gada nogalei ar svētku dienām, kad izvēle slēgt iestādi uz laiku ir labs un loģisks risinājums.

I.Arāja arī teica – šajā gadījumā “ne jau bērni ir bijuši kontaktā ar saslimo bērnudārza darbinieku, uz bērniem karantīna neattiecas; bērnu vecākiem informācija noteikti ir sniegta”. Arī pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa šodien, 22.decembrī, “Dzirkstelei” teica – ““Rūķīša” bērni nav karantīnā”, viņu “ģimenes nav karantīnā”. “Rūķītī” pavisam ir 121 audzēknis, no viņiem neviens nav bijis kontaktā ar Covid-19 inficēto “Rūķīša” darbinieku - “Dzirkstelei” šodien, 22.decembrī, sacīja S.Brieže.

I.Arāja laikrakstam skaidroja: “Saslimušais ir stingrā izolācijā. Kontaktpersonas ir mājas karantīnā, 14 dienas tiek novērota viņu veselība. Saslimušais un kontaktpersonas atrodas ģimenes ārsta uzraudzībā. Ja karantīnas laikā kontaktpersonai parādās saslimšanas simptomi, ir jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāvērtē, vai veicams tests.”

E.Kanaviņa teica - gada nogalē pārtraukt bērnudārza “Rūķītis” darbu bija SPKC epidemiologa ieteikums, jo ar Covid-19 inficējies darbinieks, kurš strādāja ēdināšanas blokā. Arī S.Brieže šodien, 22.decembrī, komentēja: bērnudārzs uz laiku ir slēgts “vienīgi tādēļ, ka šis ir pārtikas bloks un mēs nevaram nodrošināt ēdināšanu”. E.Kanaviņa pauda pārliecību, ka tagad ir izslēgts tālākas inficēšanās risks caur pārtiku, traukiem, kontaktiem, tiek “pārrautas kontaktu un vīrusa iespējamas tālākās izplatīšanās ķēdes”. Viņa piebilda, ka ar rīkojumu ir noteikusi – “Rūķīša” piecgadniekiem un sešgadniekiem no 22.decembra līdz 4.janvārim mācību darbs notiek attālināti.

Uz “Dzirksteles” jautājumu, vai bērnu vecāki ir izrādījuši interesi par iespēju bērnus vest uz kādu citu novada bērnudārzu, kamēr “Rūķītis” īslaicīgi būs slēgts, E.Kanaviņa atbildēja: “21.decembrī bijām gatavi, ka ir jānodrošina pieejamība, bet neviens no vecākiem neatveda bērnu. Šādas vajadzības nebija. Piedāvājam dežūrgrupas veidošanu, taču tad saglabājas risks. Katra bērnu grupa ir bijusi kā atsevišķa mājsaimniecība, atsevišķs “burbulis”, ierobežojot savstarpējo kontaktēšanos. Veidojot apvienotās grupas ar mainīgu bērnu skaitu, zinot, ka bērni var būt tie, kas paši nesaslimst, bet var pārnēsāt vīrusu, mēs pastiprinātu risku. Apsverot to visu, palikām pie tā, ka uz gada pēdējām dienām jāatturas no riskiem, lai jaunajā gadā droši varētu atgriezties savā izglītības iestādē “Rūķītis”.”

E.Kanaviņa arī zināja teikt, ka “Rūķīša” vadītāja S.Brieže ir parūpējusies par to, lai visi bērnudārza darbinieki šajās dienās varētu veikt siekalu testu Covid-19 infekcijas noteikšanai. “Tad arī varēs saprast, kāda reāli ir situācija iestādē,” viņa teica.