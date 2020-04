Karavīri Stāmerienā būs jau no maija

Jau maija sākumā komandējošā sastāva pārstāvji sāks apdzīvot Stāmerienas bijušās pamatskolas ēku, kur, kā zināms, ir paredzēts veidot Nacionālo bruņoto spēku (NBS) profesionālā dienesta vietu Kaujas atbalsta rotai.

Par to Gulbenes novada deputāti videokonferencē 22.aprīlī tautsaimniecības komitejas sēdes laikā izjautāja Zemessardzes 25. kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Ģirtu Pintānu. Viņš uzreiz norādīja, ka maksimāli tiks veidota sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, vietējiem uzņēmējiem, izmantojot viņu sniegtos pakalpojumus. Svarīga esot integrēšanās tieši vietējā vidē.

Deputāts Normunds Mazūrs vaicāja, cik cilvēku varētu dienēt Kaujas atbalsta rotā Stāmerienā. Ģ.Pintāns vairījās nosaukt konkrētus skaitļus, vien bilda, ka tie varētu būt kādi 200 cilvēki.

Tie visi būšot profesionālā dienesta kareivji – kājnieku rota. Šajā dienestā tiks iesaistīti 18 līdz 40 gadus veci cilvēki ar atbilstošu veselību un fizisko sagatavotību, sacīja Ģ.Pintāns, atbildot uz Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Normunda Audziša jautājumu. “Maksimāli vēlamies iesaistīt vietējos iedzīvotājus,” teica Ģ.Pintāns, ar to domājot ne tikai gulbeniešus un šā novada cilvēkus, bet arī no Madonas un Lubānas. Rekrutēšana jau esot uzsākta, un pirmie izraudzītie ir uzsākuši kājnieku pamatapmācību Alūksnē un Ādažos.

Stāmerienā veidojamā Kaujas rota iekļausies NBS struktūrā kā profesionāla vienība – akcentēja Ģ.Pintāns. “Bataljona sastāvā būs Zemessardzes rotas un viena profesionālā dienesta rota, kur Stāmeriena būs viņu (šīs jaunveidojamās rotas – red.) pastāvīgās dislocēšanās vieta,” piebilda Zemessardzes 25. kājnieku bataljona komandieris.

Kāpurķēžu tehnika Stāmerienā netiekot plānota. Runa varētu būt par kvadriciklu izmantošanu un tamlīdzīgi. Iespaida uz satiksmes slodzi nebūšot. Ģ.Pintāns teica, ka nav pamata domāt par neērtību radīšanu vietējiem iedzīvotājiem. Karavīri trenēšoties un speciālo apmācību iziešot tam paredzētos poligonos. Mācības turklāt notikšot ar sabiedroto kareivju dalību. Tādējādi paveroties iespēja atbalstīt vietējās kafejnīcas, viesu namus. Mācību norises laikā un vietā būs nepieciešama ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana. Arī tā būs vēl viena iespēja sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem. Savukārt sadarbība ar pašvaldību tiek gaidīta bijušās skolas ēkas apsaimniekošanā Stāmerienā.

N.Mazūrs vaicāja, vai uz vietas Stāmerienā ir paredzēta karavīru ēdināšana. Ģ.Pintāns teica: “Pašlaik šis jautājums tiek risināts.” Stacionāra ēdināšana organizēta netikšot. Notikšot orientēšanās uz vietējiem Stāmerienas uzņēmējiem vai citiem tuvākajiem sadarbības partneriem, kuri varētu, piemēram, silto ēdienu pievest klāt.

Jau rakstījām, ka 20.februārī Valmierā NBS komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš oficiāli paziņoja, ka Stāmerienas bijušajā pamatskolā atradīsies Kaujas atbalsta rota ar prettanku spēju un pretgaisa aizsardzības spēju. NBS aicina pieteikties profesionālajam dienestam ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus. Martā bija plānota Zemessardzes un Gulbenes novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar Stāmerienas iedzīvotājiem, taču to izjauca COVID-19 krīze. Līdzšinējā informācija liecina, ka nekustamais īpašums “Stāmerienas pamatskola” netiks pārdots, bet gan tiks nodots nomā Kaujas atbalsta rotas izvietošanai.

Stāmerienas pamatskolu pērn slēdza.