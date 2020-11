Katram bērnam savu ģimeni!

Jau septīto gadu vienā no pirmajām novembra svētdienām cilvēki aicināti vairāk aizdomāties par bērniem, kuriem nākas augt bez ģimenes. Iniciatīvas idejas autori - Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem norāda, ka šogad Bāreņu svētdienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību tiem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem parasti ir visgrūtāk atrast pastāvīgas ģimenes. Tie ir pusaudži, lielas māsu vai brāļu grupas, kā arī bērni ar garīga vai funkcionāla rakstura traucējumiem. Šogad Bāreņu svētdiena Latvijā norisināsies 8. novembrī, un par cerību, ko var sniegt katram bērnam ģimene, aicina aizdomāties arī Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Ilgvars Matīss:

“Katram bērnam ģimeni – tas ir viss, ko es vēlos. Lai mazajiem no prieka vienmēr actiņas kvēlo! Turi mani klāt, lai es redzu, ko var glābt!’’ – ar šādiem vārdiem pirms diviem gadiem Bāreņu svētdienā mūs caur dziesmu uzrunāja divi bāreņi no Īslīces (,,Nakts & JānisM”). Daudziem bērniem joprojām nekas nav uzlabojies un joprojām katram bārenim vajag savu ģimeni.

Šajā COVID-19 laikā cilvēki mēdz sūdzēties par to, ka nav iespējams pulcēties uz pasākumiem, bet aizdomāsimies, kā tas ir bāreņiem! Viņiem tā ir visu laiku, vecāki no viņiem ir atteikušies, un dažus pat šie vecāki negrib nekad satikt. Paldies visiem audžuvecākiem un aizbildņiem, kuri ar atbildību un mīlestību dara audzināšanas darbu un tādējādi pilda šo Kristus pavēli rūpēties par sabiedrības ,,mazākajiem’’ – tiešā un pārnestā nozīmē!

Mateja Evaņģēlijā ir rakstīts: ,,Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.’’ Un vēl Jēzus saka: “Patiesi, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arīdzan man neesat darījuši.’’ Jēzus nerunāja par izņēmumiem, par tiesībām atteikties no atbildības, par tiesībām atteikties no bērniem un tamlīdzīgi, bet norādīja, ka tie, kuri nerūpējas par viņiem uzticētajiem bērniem, tiks sodīti. Diemžēl apkārtējie cilvēki bieži atbalsta bezatbildību pret ieņemto dzīvību. Ja jauna meitene ir stāvoklī, tad nereti vecāki un sabiedrība uzskata, ka viņai no bērna ir jāatsakās, veicot abortu vai arī atdodot citiem cilvēkiem bērnu kā spēļlietiņu, ko negribas paturēt pat vecvecākiem. Jaunā dzīvība ir jāaizstāv, tā jāsargā un par to jārūpējas!

Bāreņu svētdienā šoreiz runāsim ne tikai par dzīvajiem bāreņiem, bet arī par mirušajiem – tiem bērniem, kuri ir nonāvēti jau drīz pēc ieņemšanas. Arī par viņu dzīvībām necīnījās, viņus nebija, kas aizstāvētu, tādēļ arī viņus es saucu par bāreņiem. Atbildīgi ir vecāki, tuvinieki, sabiedrība, ka Latvijā ir joprojām tik daudz abortu. Bērns, piedzimis vai vēl nedzimis, nav vecāku īpašums un nav manta, ko vienkārši izmest tādēļ, ka šobrīd negribas, vai tādēļ, ka ir salauzta. Tik daudzu bērnu dzīves ir vienkārši salauztas tādēļ, ka viņiem nav sniegta patiesa vecāku mīlestība un atbildīgas rūpes. Joprojām 600 bērnu bērnunamos gaida savus vecākus... Varbūt vari būt viens no viņiem?

Pie Gulbenes luterāņu baznīcas no 15.novembra būs apskatāma instalācija “Par dzīvību”. Tajā pie baznīcas varēs redzēt 27 mazu bērniņu skulptūras, katrai blakus būs plāksnīte ar patiesu stāstu, kāpēc šim mazulim nebija lemts piedzimt. Datorgrafiķes Ievas Riekstiņas un tēlnieka Tālivalda Muzikanta veidotā instalācija kopš 2012.gada ceļo pa Latviju. Sākotnēji tā bija apskatāma Vecrīgā, bet vēlāk bijusi arī Smiltenē, Rūjienā un Limbažos. Atklāšanas brīdis notiks 15.novembrī pēc svētdienas dievkalpojuma – apmēram pulksten 11.30.”