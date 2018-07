Kavējas interaktīvā centra izveide Gulbenes dzelzceļa stacijā

Jau aprīlī bija jānoslēdzas pašvaldības izsludinātajai publiskā iepirkuma procedūrai, meklējot būvdarbu veicēju Gulbenes dzelzceļa stacijas telpu atjaunošanai, kur iecerēts izveidot izglītojošo un interaktīvo centru “Dzelzceļš un tvaiks”.



Taču izvēle tā arī nenotika. Pašvaldība pārtrauca publiskā iepirkuma procedūru finanšu trūkuma dēļ. Būvnieku piedāvājumi pārsniedza summu, ar kuru bija rēķinājusies pašvaldība - “Dzirkstelei” saka novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis.

Tas nozīmē, ka pašvaldībai, iespējams, būs jāpārskata vēlmes, ko un kādā apjomā paveikt Gulbenes dzelzceļa stacijā, lai nekaitētu pašvaldības budžetam.



“Tagad ir tā, ka celtniecībā visas izmaksas ir krietni mainījušās. Mēs nevaram nemitīgi šī sadārdzinājuma dēļ visu laiku papildus meklēt finanšu līdzekļus. Ir, protams, projekti, kur nevaram atkāpties. Taču šajā gadījumā kaut ko noteikti pārskatīsim un darīsim mazliet citādāk,” skaidro A.Caunītis.

Ideja par izglītojošā un interaktīvā centra izveidi Gulbenes dzelzceļa stacijā jau no paša sākuma novada domē ir neviennozīmīgi vērtēta, atsevišķus deputātus māca šaubas. Tomēr 22.februārī tika pieņemts lēmums veidot šo centru kā Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienību. Pašvaldība nomās dzelzceļa stacijas telpas līdz 2028.gada 30.septembrim. Bija paredzēts, ka centru stacijā atklās 1.septembrī, kad savu 115. dzimšanas dienu svinēs Gulbenes-Alūksnes bānītis. Iecerēts, ka šāda veida centrs Latvijā būs tikai Gulbenē. To būs interesanti apmeklēt pirmsskolas, vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, ģimenēm ar bērniem, darba kolektīviem un ikvienam. Apmeklētāji varēs iejusties vilciena mašīnista lomā, piekraut vagonus, būvēt sliežu ceļus, pārslēgt pārmijas, lai vilcieni nesaskrietos, iepazīt dzelzceļa profesijas, vēsturi un veikt citas interesantas darbības. Paredzams, ka centrs atradīsies stacijas pirmajā un otrajā stāvā.



Pirmajā kārtā paredzēts sakārtot izmantošanai 14 telpas, bet kopumā to būs vairāk. Pirmais stāvs izvēlēts tāpēc, lai centrs būtu pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopumā centrā tikšot izvietoti vairāk nekā 30 stendi ar interaktīvajām ierīcēm. Tiek izmantots vietējo uzņēmēju un vairāku Latvijas uzņēmumu atbalsts centra izveidei, kā arī tiek meklēti vēl jauni atbalstītāji.



Aprēķināts, ka no novada pašvaldības centra izveidei vajadzīgi nepilnus 10 procentus no visas kopsummas. Apstiprinot novada pašvaldības budžetu šim gadam, centra “Dzelzceļš un tvaiks” izveidei tika ieplānoti 47 000 eiro. Plānots, ka 20 000 eiro centrs nopelnīs šā gada darbības laikā.

Gulbenes dzelzceļa stacijas ēka ir viena no lielākajām un greznākajām staciju ēkām Latvijā. Ēka celta klasicisma stilā pēc pazīstamā arhitekta profesora Pētera Federa (1868-1936) projekta. Tās celtniecība pabeigta 1926.gadā. Ēka sagrauta 1944.gadā uzlidojumu laikā. Gandrīz pilnībā nopostīto pasažieru ēku faktiski uzbūvēja no jauna vācu karagūstekņi. Atjaunošanas darbs tika paveikts labā kvalitātē, un ēka arhitektoniski un plānojuma ziņā būtiski neatšķiras no oriģināla.