KNAB publicē jaunāko informāciju par deklarētajiem aģitācijas izdevumiem pirms pašvaldību vēlēšanām

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) apkopojis politisko spēku un reklāmdevēju sniegto informāciju par politisko partiju un to apvienību deklarētajiem priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem. Partijas vai to apvienības no 6. februāra līdz

30. aprīlim kopumā noslēgušas līgumus 741 155,85 eiro apmērā par limitētajiem aģitācijas izdevumiem pirms 5. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.

KNAB atgādina, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, kas sākās 6. februārī un ilgs līdz pašai vēlēšanu dienai – 5. jūnijam, ir noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi, tostarp attiecībā uz aģitācijas materiālu izvietošanu preses izdevumos, publiskajās vietās, internetā, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

Tāpat katram politiskajam spēkam ir noteikts finanšu līdzekļu limits, cik tas drīkst tērēt politiskās reklāmas izvietošanai, labdarībai, sponsorēšanai, pabalstiem vai dāvinājumiem. Izdevumu limiti neattiecas uz izdevumiem par reklāmas izgatavošanu vai kampaņas plānošanu. Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami ne tikai partijas kopējie, bet arī katra deputāta kandidāta individuālie izdevumi.

Turklāt aģitācijas veicējiem, t.sk. politiskajām partijām, to apvienībām un deputātu kandidātiem, ir atļauts izvietot apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju tikai pie tiem reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kuri līdz š.g. 7. janvārim KNAB un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei deklarēja priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus. Visi KNAB iesniegtie reklāmdevēju izcenojumi publicēti iestādes tīmekļa vietnē .

KNAB turpina aktīvi sekot līdzi norisēm publiskajā telpā līdz pašai vēlēšanu dienai. KNAB aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un ziņot par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem bezmaksas lietotnē “Ziņo KNAB”, zvanot KNAB uzticības tālrunim 80002070 vai rakstot uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv .

Ar aktuālo informāciju par politisko partiju deklarētajiem priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem no 6. februāra līdz 30. aprīlim, kurus KNAB iesniegušas partijas un reklāmas pakalpojumu sniedzēji, var iepazīties šeit .