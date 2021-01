Komandantstundu Gulbenē ievēro

No 15. līdz 17.janvārim laikā no pulksten 22.00 līdz 5.00 Latvijā bija komandantstunda. Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards “Dzirkstelei” stāsta, ka piektdien tika uzsākti divi administratīvās lietvedības procesi par komandantstundas neievērošanu, kā arī pārbaudītas vairākas personas, bet visām bija apliecinājumi, ka dodas mājās no darba. Sestdiena bija mierīga un netika uzsākts neviens administratīvās lietvedības process. Bija personas, kuras tika pārbaudītas, bet visām bija apliecinājumi. Kopumā pagājušās nedēļas nogale sabiedriskās kārtības ziņā aizritējusi mierīgi. Komandantstunda būs jāievēro arī no 22. līdz 24.janvārim laika posmā no pulksten 22.00 līdz 5.00.