Konkursa “Vecmāmiņa 2017” finālistes sajūsmā par Gulbenes novadu!

Par to, cik daudz interesantu un neparastu apskates objektu ir Gulbenes novadā, pārliecinājās konkursa “Vecmāmiņa 2017” finālistes, kuras bija atbraukušas ekskursijā uz mūsu novadu. Viņas ir sajūsmā par gūtajiem iespaidiem!

Konkursa dalībnieces izbaudīja Alūksnes-Gulbenes bānīša braucienu, dodoties uz skaisto Stāmerienu. Stāmerienā apskatīja baznīcu un pili. Austrumu deju studijas “Habibi” vadītāja gulbeniete Valda Lapiņa, kura guva panākumus konkursā “Vecmāmiņa 2017” un bija noorganizējusi šo ekskursiju, stāsta, ka daudz jautājumu saņēmusi tieši par Stāmerienas pili. Konkursa dalībnieces interesējis, kad tiks pabeigti remontdarbi, kad pils tiks atvērta apmeklētājiem un vai to būs iespējams noīrēt pasākumiem.

Viens no ekskursijas pieturas punktiem bija pusdārgakmeņu darbnīca Litenē, kur bija iespēja uzzināt, kas ir pusdārgakmeņi un kā var izgatavot rotaslietas. Pusdārgakmeņu darbnīcas saimnieka Aiņa Vorobjova stāstījums konkursa finālistēm šķita ļoti vērtīgs un izzinošs. Viņš, piemēram, skaidrojis, kā var atšķirt īstus dārgakmeņus no neīstiem. Stāstījis, to, kāds ir īstais dzintars un kā to atšķirt no plastmasas. Arī Litenes Riteņu parku konkursa dalībnieces novērtējušas kā ārkārtīgi interesantu un skaistu ideju. Sajūsmu izraisījis arī Pudeļu dārzs, jo tāds nekur neesot redzēts.

Nakts atpūtu ekskursantes baudījušas atpūtas kompleksā “Vonadziņi”. “Tur ir kā Dieva ausī! Tik skaista daba! Līdz vēlai naktij dziedājām. Miegs nebija prātā nevienai. Konkursa dalībnieces ir ļoti atraktīvas! No rīta bija arī pelde ezerā,” stāsta Valda.

Otrā dienā viņas apskatījušas Jaungulbenes pili un “Bišu dziedinātavu”, kur kārtējo reizi pārliecinājušās, ka veselības uzlabošanai noder bišu vāktais medus, ziedputekšņi, propoliss, un uzzinājušas, ka veselību var uzlabot, arī guļot uz pašiem bišu stropiem.

Pavadot divas dienas Gulbenes novadā, konkursa dalībnieces atzīst, ka te ir ļoti skaisti! Cilvēki, kurus satikušas un kuri stāstījuši par mūsu novada unikalitāti, esot jauki un atvērti, īpaši bānīša darbinieks Raitis Melders. “Viņa stāstījumā par bānīti varētu klausīties visu ceļu, braucot ar bānīti uz Alūksni un no Alūksnes, un vēl vairāk,” saka Valda.