Koraļļu pili un dirižabli Gulbenē!

Meklēt atbildes uz grūtiem jautājumiem ir man mīļš vaļasprieks. Pirms dažiem gadiem pievērsos ģenialitātes noslēpumu izzināšanai.

Dziļurbumā pētot ģēniju dzīves gājumus un apstākļus, kā viņiem izdevās radīt savu pienesumu augstākās virsotnes, no pasaules kultūrvēstures dzīlēm negaidīti iznira līdz šim neapzināts unikāls 15 kilometru ģeopunkts “Gulbene-Stāmeriena”, bez kura nebūtu uzbūvēti divi revolucionāri pienesumi, kas maina pasauli!

Ģeopunkta “Gulbene-Stāmeriena” pirmais revolucionāras nozīmes devums pasaulei ir Ferdinands fon Cepelīns (1838-1917), vācu grāfs un virsnieks, kurš 1869.gadā apprecēja Vecgulbenes muižas baronesi Izabellu fon Volfu un 48 gadus ir bijis ģimeniski piederīgs barona Volfa dzimtai Vecgulbenes muižā. Cilvēcei vēl neizmantojot autotransportu, Ferdinanda dienesta dēļ abiem pārvietošanās šurpu turpu starp Ferdinanda dzimto Fridrichshāfeni Bavārijā un Izabellas fon Volfas-Cepelīnas dzīvesvietu Vecgulbenes muižu Latvijā ar vilcieniem un karietēm jebkādos laika apstākļos izrādījās ilga un mokoši nogurdinoša. Risinot šo problēmu, Ferdinandam izdevās izgudrot (patents 1895.gadā) pasaulē pirmo gaisa satiksmes transportlīdzekli – dirižabli. Ar dirižabli vien papīra formātā pārvietoties nevar. Konstrukcija ir jāuzbūvē! Grāfa tituls un nu jau ģenerālleitnanta pakāpe Ferdinandam Vācijā savākt pietiekamu summu, ieskaitot savus finanšu resursus, nepalīdz. Pēc tam, kad pēdējā cerība - Prūsijas valdība - „trakajam ģenerālim” gaisa mašīnas būvēšanai finansējumu atsaka iesaistās viņa laulātā draudzene baronese Izabella un panāk ļoti bagātās Vecgulbenes muižas ieķīlāšanu. Ķīlas nauda nosedz budžeta deficītu, un Ferdinands dirižabli uzbūvē. Izmēģinājuma reisā Ferdinands vada dirižabli pats. Risks ir attaisnojies - dirižablis lido!

Ģeopunkta „Gulbene-Stāmeriena” otrs revolucionāras nozīmes devums pasaulei ir Edvards Liedskalniņš (1887-1952), piedzima Stāmerienā, kur uzauga un ieguva savu vienīgo formālo četru klašu izglītību, mūrnieka un akmeņkaļa amatus, bez kuru prasmēm vēlāk nespētu uzbūvēt savu pasaulslaveno Koraļļu pili. 23. dzīves gadā Eds veselībai saudzīgāka klimata meklējumos ir devies uz Ameriku, kur pēc Floridas ārsta prognozes tuberkulozes dēļ ir nolemts nāvei pusgada laikā. Nav zināms, kā Edam izdevās atveseļoties. Slimības novājināts līdz 54 kilogramiem svarā, šis latvietis Floridā pie Maiami absolūtā vienatnē ir uzcēlis pasaulslaveno megalītu Akmens jeb Koraļļu pili! To pielīdzina Ēģiptes piramīdām, maiju piramīdām Meksikā, Stounhendžas akmeņiem, Lieldienu salas akmens statujām! Līdz šai dienai - vismaz publiski - nav atklāts, kā viņš viens pats spēja pārvietot un pacelt desmitiem tonnu smagos akmeņus, piemēram, 28 tonnas smago un 8 metrus augsto akmens stabu. Latvijas valsts arhīva materiāli; Gulbenes vēstures un mākslas muzeja materiāli; A.Stavro grāmata „Koraļļu pils” (uz izpētes klātienē pamata); H.Kalniņa grāmata „Pasaules izgudrotāji un zinātnieki” u.c.).

Koraļļu pils ir uzņemta ASV Vēsturisko vietu nacionālajā reģistrā (1984). Šī iemesla dēļ tā nav pārvietojama. Tomēr nav liegts Koraļļu pili atveidot viņa dzimtajā novadā.

Diemžēl ne Latvijas valstij, ne Gulbenes novada pašvaldībai nav finanšu šāda projekta pienācīgai īstenošanai. Finansiāli spējīgie Eiropas Savienības fondi nav paredzējuši neordināra projekta finansēšanu kopumā. Biedrību un nodibinājumu likums ļauj bezpeļņas organizācijām brīvprātīgu biedru, valdes un statūtu (tostarp kursa) izmaiņas, kādēļ biedrības izvirzītos mērķus nespēj garantēti īstenot.

Garantēt mērķa īstenošanu pietiekama finansējuma gadījumā spēj viena īpašnieka SIA, tādēļ ir reģistrēta SIA „Creato M project”. SIA ideja un koncepts paredz ģeopunktu “Gulbene-Stāmeriena” rūpīgi ievietot atpakaļ pasaules kultūrvēstures apcirkņos, izveidojot:

1. Ferdinanda fon Cepelīna uzbūvētā pasaulē pirmā gaisa transportlīdzekļa dirižabļa „Zeppelin-1” dubultnieku ar angāru, kura oriģināli ir Rīgas Centrāltirgus paviljoni;

2. Koraļļu pils parametriem atbilstošu dubultnieci - Latvijā nav koraļļu akmens, ne arī līdz 30 tonnas smagu akmens bluķu, tādēļ objektu dzelzsbetona karkasa apdarei ir nepieciešams radošs risinājums.

Divi revolucionāras nozīmes pienesumi vienuviet veidotu jaunu unikālu kompleksu pasaules kultūrvēstures liecības saglabāšanai ar globāla tūrisma artērijas slodzi neizsmeļamas zelta dzīslas vērtībā, izraisot ekonomisku uzrāvienu ar ilgtermiņa noturību Latvijai nākamajos gadsimtos.

Megakompleksa sekundāri mērķi:

1. Uzskatāmi liecināt, ka līdzcilvēki, savas dzīves bilances piepildot ar jēgu un saturu līdz augstākajai virsotnei, ir spējuši sasniegt superģenialitātes līmeni! Katrs ar savu revolucionāro pienesumu pasaules kultūras sasniegumu robežu gigantiskā lēcienā pārceļot nākotnē, abi kopā ir atstājuši dubultu liecību tam, ka „nav iespējams” ir vien tābrīža robežlīnija, ko uzņēmīgu cilvēku prāti un talanti pārvirza arvien tālāk cilvēces intelekta evolūcijas gaitai;

2. Rosināt kompleksa apmeklētājus aizdomāties par cilvēkā apslēptu milzu potenciālu, mazinot gadījumus, kad „cilvēka dzīves gadi pārvēršas par neko...”.

Ģeopunkta misija – nodot tās nākamajām paaudzēm, ikvienam, kas apmeklēs kompleksu!

Milzu izaicinājums – sarūpēt pietiekamu finansējumu megakompleksa īstenošanai, tā manifestējot Latvijas identitāti pasaules ievērībai un respektam! Kad pasaule to uzzinās, tu leposies ar piederību Latvijai!

Lasītāj, tavā priekšā ir izvēle: a) ignorēt vēstures faktu dāvāto iespēju un nedarīt tūlīt un tagad neko; b) ar savu ziedojumu līdzdalību apliecināt latviešu nācijas dzīvotspēju! Ja gribi palīdzēt, zvani 26307126.