Kuģītis pa Stāmerienas ezeru turpina vizināt

Pasažieru kuģītis Stāmerienas ezerā vēl turpinās vizināt visus interesantus līdz 1.oktobrim. Savukārt no 1.oktobra līdz 15.oktobrim kuģītis vizinās tos, kas būs pirms tam pieteikuši braucienu. Par to “Dzirksteli” informē kuģīša saimnieks Kaspars Laurovs.

K.Laurovs stāsta, ka līdz 1.oktobrim kuģītis kursēs darba dienās pulksten 11.00., 13.00, 15.00 un 17.00, bet brīvdienās kuģītis ir gatavs braukt katru stundu no pulksten 10.00 līdz 18.00. “Atsaucība ir laba. Cilvēki izrāda interesi par kuģīti, tāpēc sūdzēties nav pamata. Augusts ar laika apstākļiem mazliet pabojāja sezonu. Pēc lietus arī cilvēki kļuva mazāk aktīvi. Nākamsezon turpināsim šo pakalpojumu. Pagaidām neesam veikuši statistiku, cik daudzi ir vizinājušies ar kuģīti, bet katrā ziņā tie vairāk bija cilvēki no apkārtējiem novadiem, kā arī tie, kas apmeklēja pili. Tūristus no tālākām vietām neesam manījuši. Nākotnē vēlētos izveidot kopēju sadarbību ar citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Stāmerienas pagastā, apvienoties kopējiem piedāvājumiem. Bet tās pagaidām ir domas, jo vēl ir jātiekas, jādomā un jārunā, lai padarītu piedāvājumu pievilcīgāku,” saka K.Laurovs.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka K.Laurova piedāvātais tūrisma pakalpojums – pasažieru kuģītis Stāmerienas ezerā – šogad pavasarī guva Gulbenes novada pašvaldības finansiālo atbalstu programmā “Starteris”. Piedaloties konkursā atbalsta saņemšanai, uzņēmējs prezentēja, ka viņa komercdarbības pamatā ir pasažieru pārvadājumi Stāmerienas ezerā ar pasažieru kuģīti “Karolīna” laika periodā no 1.maija līdz 1.oktobrim. Piešķirtais pašvaldības finansējums šīs ieceres īstenošanai – līdz 4986,15 eiro.