Kur Gulbenes novada iedzīvotāji šobrīd var nodot atkritumus?

Sakarā ar izsludināto ārkārtējo stāvokli valstī SIA “AP Kaudzītes” atkritumu poligons Litenē strādā attālināti un klātienē nepieņem privātpersonu vestos atkritumus. Gulbenietis Ilvars Sirmacis satraukts “Dzirkstelei” jautā, kā šobrīd rīkoties.

“Vedu atkritumus nodot uz Liteni, man teica, ka privātpersonām ir slēgts un ka pieņem atkritumus tikai no uzņēmumiem. Kāpēc karantīnas laikā jāslēdz ciet atkritumu poligons? Kamēr tas ir ciet, visi, kuriem nav grūti, aizbrauc un izgāž mežā. Pašam arī man stāv šobrīd pieci maisi ar būvgružiem, ko varētu aizvest uz Litenes “Kaudzītēm”, bet tagad nevar,” viņš raksturo situāciju.

Privātpersonas var doties uz Gulbenes laukumu

SIA “AP Kaudzītes” valdes loceklis Aldis Amantovs apstiprina “Dzirkstelei”, ka līdz ārkārtējās situācijas beigām uzņēmums nepieņems atkritumus no privātpersonām.

“Ja iedzīvotājam šeit ir māja un īpašums, ir jābūt, pirmkārt, noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju, tad nebūs nekādu problēmu. Tomēr, ja cilvēkam pēkšņi pie mums vajag nodot tekstilatkritumus, iespējams, viņam ir savs uzņēmums, kas ar to saistīts, un tad tā jau ir saimnieciskā darbība. To veic juridiska persona, kurai jābūt arī visām atļaujām. Mēs šobrīd strādājam tikai ar iepriekš noslēgtajiem līgumiem, lai būtu pēc iespējas mazāka saskare ar cilvēkiem. Tagad cilvēki vairāk dzīvojas pa mājām, domā, ka nu tās tīrīs un tad tik brauks pie mums, bet arī mēs šajā laikā aizsargājamies. Ja brauc pie mums privāti, norēķināšanās ir tikai skaidrā naudā - tas ir viens mīnuss. Un otrs – ir jāslēdz ar datiem saistīts līgums, tādēļ šobrīd atsakām privātpersonām,” skaidro A.Amantovs.

Viņš iesaka iedzīvotājiem, kam nepieciešams nodot atkritumus, doties uz Gulbenes šķirošanas laukumu. “Tiklīdz ārkārtējā situācija beigsies - nekādu problēmu, mēs būsim atkal atvērti!”

Gulbenē var nodot bez maksas

SIA “Pilsētvides serviss” vadītāja Kristīne Andrejeva “Dzirksteli” informē, ka Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem, kuriem ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar “Pilsētvides servisu”, arī ārkārtējās situācijas laikā ir iespēja apmeklēt dalīti vākto atkritumu laukumu Gulbenē, 1.maija ielā 6, ievērojot visas piesardzības prasības. “Ja cilvēki brauc pie mums, lūgums šos līgumus paņemt līdzi un uzrādīt. Dalīto atkritumu nodošana viņiem būs bez maksas. Šajā karantīnas periodā cilvēki tiek aicināti zvanīt uz norādīto klientu centra tālruni - 22015456 un pieteikt laiku, kad brauks. Telefoniski visu izstāstīsim un atbildēsim, ja būs kādi jautājumi. Arī citi atkritumu apsaimniekotāji pašreizējos apstākļos Latvijā piekopj līdzīgu praksi – nodot dalīti vāktos atkritumus, iepriekš piesakot šādu iespēju. Uzņēmuma darbinieki garantē, ka laukuma darbībā tiek nodrošināta visu drošības pasākumu ievērošana, arī 2 metru distances ieturēšana starp darbiniekiem un apmeklētājiem,” uzsver K.Andrejeva.

Uzziņai

Laukuma apmeklējums Gulbenē, 1.maija ielā 6, klientiem tiek nodrošināts šādā kārtībā:

◆ iedzīvotājs sazinās ar SIA “Pilsētvides serviss” klientu centru pa tālruni 22015456;

◆ tiek pieteikts laiks, kad būtu visērtāk ierasties uz šķiroto atkritumu laukumu saskaņā ar laukuma darba laiku;

◆ ierodoties laukumā, vienam vai diviem cilvēkiem tiks nodrošināta piekļuve konteineriem attiecīgi pieteiktajā laikā, kontrolējot un ierobežojot saskarsmes iespējas ar citiem cilvēkiem vai laukuma darbiniekiem.