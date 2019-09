Kuras firmas autobusi Gulbenes novadā kursēs ar 2021.gadu?

Par mēnesi – līdz 10.oktobrim – ir pagarināts termiņš, lai pieteiktos dalībai atklātā konkursā un pretendētu uz valsts pasūtījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.

Par to liecina SIA “Autotransporta direkcija” informācija, kas publiskota Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Kas notiek ar skolēnu autobusiem Latvijā?

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks “Dzirkstelei” saka: “Šodien neviens nevar pateikt, kuram uzņēmumam būs izredzes izpildīt konkursa prasības un saņemt valsts pasūtījumu pasažieru pārvadājumu veikšanai reģionālajos maršrutos, pretendējot uz kādu no kopumā 16 lotēm (apjomu pasažieru pārvadājumu veikšanai – red.). Izvēle ir, piedalīties šajā konkursā vai nepiedalīties.” Esot arī jāsaprot, ka šis būs valsts pasūtījums uz turpmākajiem 10 gadiem. “Runājot par skolēnu autobusiem, Latvijā ir liela daļa pašvaldību, kurās tie jau ir iekļauti kopējā maršrutu tīklā,” saka I.Ošenieks.

Jau rakstījām, ka SIA “Gulbenes autobuss” šajā konkursā piedalīsies kopā ar SIA “Balvu autotransports” un pretendēs uz valsts pasūtījumu pasažieru pārvadājumiem autobusos Alūksnes, Balvu un Gulbenes administratīvajās teritorijās.

Kaimiņu pašvaldībās ir dažāda prakse

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis “Dzirkstelei” stāsta, ka viņam nav jālauza galva par valsts pasūtījuma iegūšanu pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, jo Alūksnes pusē ar šo biznesu nodarbojas ar pašvaldību nesaistīta firma. Iepriekš to darīja SIA “Vidlatauto”. “Lursoft” dati liecina, ka 2014.gadā uzņēmums ir pievienojies Rīgā reģistrētajai SIA “Sabiedriskais autobuss”, kas savukārt pieder SIA “B-Bus”, bet patiesais labuma guvējs ir Leons Brandavs.

“Mums nav svarīgi, kam pieder transports, ar kuru bērni tiek uz skolu. Nav arī svarīgi, kas nodrošina pārējos pasažieru pārvadājumus ar autobusiem. Galvenais, lai tie būtu! Mūsu skolēniem ir e-talons,” stāsta A.Dukulis. Pašvaldība tomēr esot saglabājusi un savā pārziņā paturējusi arī tā saucamos skolēnu autobusus. Tie kursējot tur, kur nebrauc satiksmes autobusi. “Daži bērni dzīvo tur, kur nav izdevīgi sūtīt pakaļ skolēnu autobusu. Tādā gadījumā pašvaldība slēdz līgumu ar vecākiem, kuri paši bērnus nogādā skolā,” stāsta A.Dukulis.

Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungrevičs “Dzirkstelei” stāsta – viņu teritorijā sabiedriskos pārvadājumus ar pasažieru autobusiem nodrošina SIA “Madonas Ceļu būves SIA”, kas pieder divām privātpersonām - Ligitai Dzenovskai un Tatjanai Ķūrenei. “Cik zinu, šis uzņēmums nestartēs konkursā uz valsts pasūtījuma izpildi pasažieru pārvadāšanai Madonas novadā. Līdz ar to mums būs cits pārvadātājs,” saka A.Lungrevičs. Viņš stāsta, ka skolēnus novadā pārvadā galvenokārt pašvaldības pārziņā esošie autobusi. “Mums ir pašiem savs autobusu parks, kuru mēs plānojam un kurā veidojam loģistiku. Vadājam bērnus uz skolu, uz bērnudārzu, uz sacensībām, uz pasākumiem. Tam mums ir pašvaldības autobusi. Mums ir papildināts arī autobusu skaits. Pērkam jaunus. Darām to paši,” saka A.Lungrevičs.