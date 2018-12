Laba servisa kustības Klientu apkalpošanas goda balva: Līga Upīte saņem LR Ministru prezidenta Pateicības rakstu

Valsts kanceleja, rīkojot laba servisa kustības kampaņu, no pagājušā gada 13.novembra līdz šā gada 11.novembrim jau ceturto gadu pēc kārtas mudināja iedzīvotājus ar labu vārdu, uzslavu novērtēt valsts pārvaldē strādājošos atsaucīgākos un kompetentākos klientu apkalpošanas speciālistus, no kuriem paši labākie tika sumināti 14. decembrī Ministru kabinetā svinīgā ceremonijā, kad tika pasniegtas Klientu apkalpošanas Goda balvas. Par to informē aģentūra "Leta".

Valsts kancelejas organizētajā Laba servisa kustības Klientu apkalpošanas goda balvas ceremonijā par atsaucīgu un profesionālu klientu apkalpošanu LR Ministru prezidenta Pateicības rakstu saņēma VSAA Gulbenes klientu apkalpošanas daļas inspektore Līga Upīte.

"Laba servisa" kustība ir iniciatīva, kuru Valsts kanceleja aizsāka, lai uzlabotu valsts pārvaldes iestāžu darbu un attīstītu uz klientu orientētu kultūru. Līdz ar šo kustību 2015.gadā tika iedibināta arī "Klientu apkalpošanas Goda balva". Katru gadu to pasniedz trīs visatzinīgāk novērtētajiem valsts pārvaldes darbiniekiem un vienai iestādei, kas tiek noskaidroti iedzīvotāju balsojumā.