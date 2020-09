Laika vērotājs prognozē jauku rudeni

“Tautas gudrība saka - ja septembra sākums ir silts un saulains, tad arī viss rudens būs silts un jauks,” vēsta laika vērotājs Vilis Bukšs. Ja septembrī negaiss un stiprs pērkons, tad ap Ziemassvētkiem būs daudz sniega. Ja ozolam daudz zīļu, būs barga ziema.

Tomēr V.Bukšs uzsver, ka šogad mežā pīlādžiem ir trūcīgi ar ogām un arī ozolos zīļu maz. Tas norādot uz to, ka rudens būs pārsvarā sauss un ziema bez barga sala. Bērzi sāk dzeltēt no apakšas - tā ir zīme, ka rudens būs garš un ziema vēla un lēna. Šogad eglēm čiekuri ir galotnēs un daudz - tas liecina, ka lielāks aukstums ziemā būs uz pavasara pusi. Apiņiem ir laba raža - tas paredz nokrišņus rudens izskaņā un sniegainu ziemas sākumu.

Marta un maija zīmīgajās dienās, tāpat kā Vasaras Mārā (15.augusts) un pagājušajā Bērtulī (24.augusts), laika apstākļi bija vairāk sausi nekā slapji - tas paredz sausu septembri un jauku atvasaru. Bezdelīgas vēl nesteidzas aizlidot - tā ir zīme, ka rudens pirmais mēnesis būs salīdzinoši silts un jauks.

Septembris jeb Miķeļu mēnesis kopumā rādās būt normas robežās, bet temperatūras ziņā ar noslieci uz siltāku. Nokrišņu sadalījums, kā jau pēdējos mēnešos ierasts, būs nevienmērīgs - dažviet nokrišņu būs vairāk nekā parasti, bet citviet mazāk.

Līdz Mazajai Mārai (8.septembris) vēl būs silts un nokrišņi īslaicīgi. Temperatūra dienas laikā var paaugstināties līdz plus 23 grādiem. Vēlāk būs mākoņains, nelieli nokrišņi un vairāk vējainu dienu. Temperatūra gaidāma no plus 13 līdz plus 18 grādiem. Mēneša vidū laika apstākļi – nepastāvīgi, bieži neliels, īslaicīgs lietus, vējš.

Septembra otrajā pusē, laikā ap Rudenājiem (21.septembris), gaidāms salīdzinoši sauss un silts laiks. Temperatūra dienas laikā var paaugstināties līdz plus 20 un vairāk grādiem. Nedēļā pirms Miķeļiem (29.septembris) kļūs vēsāks, nereti īslaicīgs lietus un dažviet arī krusa. Dienas būs vēsas, temperatūra – no plus 8 līdz 14 grādiem. Naktis būs dzestras, un, debesīm skaidrojoties, daudzviet gaidāmas nelielas rudens salnas. Mēneša beigās - lielākoties bez nokrišņiem, naktīs gaidāmas nelielas salnas.

Arī oktobra pirmajā pusē vēl varētu būt salīdzinoši jauks laiks, nokrišņi - īslaicīgi un pārsvarā sauss, bet oktobra otrajā pusē dienas būs rudenīgi vēsas, naktīs daudzviet gaidāmas nelielas salnas. Šajā laikā būs īslaicīgs lietus, arī krusa un slapjš sniegs.