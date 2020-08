Laika zīmju vērotājs prognozē laika apstākļus augustā

Vasaras pēdējais mēnesis augusts laika apstākļu ziņā būs līdzīgs jūlijam. Tā “Dzirkstelei” saka laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs.

Viņš stāsta, ka pirmajā mēneša pusē vēsākas dienas mīsies ar siltākām, kad būs līdz plus 25 grādiem. Ap 10.augustu var sagaidīt pat 27 grādus siltu laiku. Mēneša vidū - īslaicīgi nokrišņi, gaisa temperatūra svārstīsies no plus 20 līdz plus 25 un vairāk grādiem. Mēneša beigās – vēsāks un rudenīgāks laiks. Augustā kopumā nokrišņi - īslaicīgi ar pērkona negaisiem, bet vietām nokrišņi var būt arī ļoti spēcīgi.

“Salnām nevajadzētu vēl būt, bet plus 30 grādus laikam šovasar vairs nesagaidīsim. Augstākā gaisa temperatūra šovasar, ko vēl varam sagaidīt, ir plus 27, plus 28 grādi. Bet kopumā augustā būs labs laiks gan labības vākšanai, gan ziemāju sējai,” stāsta V.Bukšs.

Arī augustā ikviens no mums var vērot laiku. 1.augusts - sauss laiks šajā dienā paredz sausas turpmākās sešas nedēļas, slapjš – sešas nedēļas ar lietu. Ja sauss un saulains 1.augusts – būs sauss rudens. Ja lietains - būs slapjš rudens. Kāds laiks 2.augustā, tāds arī 27.septembrī. Ja 7.augustā ir auksts rīts ar rasu, tas paredz aukstu ziemu. Lietaina šī diena paredz sniegotu ziemu. Ja ap 11. augustu ir miglaini rīti, augusta beigās būs pirmās salnas. Ja 12.augusts ir vējains un līst, tad līdz 14.septembrim būs mitrs un vējains laiks. Savukārt kāds būs 15.augusts, tāds būs septembris. 16.augusts paredz laiku oktobrī. Ja šajā dienā pūš vējains un auksts vējš, būs spēcīga ziema, ja - dienvidu vējš, būs sniegota, bet maiga ziema. Kāds būs 17.augusts, tāds būs novembris. Ja šajā dienā līst, līs visu nedēļu. Kāds laiks ir 18.augustā, tāds gaidāms decembrī. Kāds laiks ir 19.augustā, tāds būs janvāris. Ja 20.augustā stārķi gatavojas aizlidot, būs auksts rudens. Ja 25.augustā lietains laiks, tad atvasara būs īsa, bet silta un saulaina. Ja 26. un 27.augustā pūš kluss un maigs vējiņš, būs jauks septembris un saulaina atvasara. Ja diena vētraina – būs lietains un nemīlīgs septembris. Ja 30.augustā bērzam pirmajam sāk krist lapas, būs mitrs rudens, ja - ievai, tad būs sauss rudens.