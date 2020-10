Noslēdzoties Vislatvijas dzīvnieku aizstāvības akcijai “Lapsu tūre”, 15.oktobrī Gulbenē viesojās akcijas vēstnesis Miķelis. Gulbene ir viena no noslēdzošajām pieturām 55 pilsētu un ciemu maršrutā, kurā no 5. līdz 19.oktobrim Latvijas iedzīvotāji uzņēmuši akcijas vēstnešus – plīša lapsēnus, pievienojoties kopīgam Latvijas sabiedrības aicinājumam aizliegt kažokzvēru audzēšanu.

“Gulbenē lapsēns Miķelis ieradies no Alūksnes, izmantojot vietējā bānīša laipno un ērto transporta piedāvājumu. Gulbenē akcijas vēstnesi sagaidīja vietējās iedzīvotājas Dina Paveļčuka un Inita Artistova. Savu atbalstītāju kompānijā Miķelis iepazinis Gulbenes interesantākās vietas,” stāsta "Lapsu tūres" koordinatore, "Dzīvnieku brīvības" pārstāve Beāte Orlova.

“Neatbalstu dzīvnieku audzēšanu, lai tos nogalinātu nejēdzīgu kažokādu dēļ,” savu atbalstu dzīvniekiem pauž akcijas dalībniece Dina. Arī Inita savu dalību akcijā pamato ar vēlēšanos sniegt savu ieguldījumu kažokzvēru audzēšanas izbeigšanā.

"Esam gandarīti par Vidzemes iedzīvotāju entuziasmu "Lapsu tūres" uzņemšanā! Cilvēki visā Latvijā bija gatavi izbrīvēt laiku pēc darba vai mācībām, lai vairākos gadījumos mērotu tālu ceļu starp pilsētām un palīdzētu akcijas vēstnešiem ceļot tālāk. Pateicoties viņiem, plaši izskan Latvijas sabiedrības gatavība palīdzēt dzīvniekiem un pievērst uzmanību viņu aizstāvībai," saka B.Orlova.

“Lapsu tūre” ir sabiedriska fotoakcija kažokādu industrijā izmantoto dzīvnieku aizstāvībai. Tās pamatā ir stāsts par pieciem lapsēniem, kuri plīša veidolā brīvprātīgo dalībnieku jeb "lapsu sargu" rokās apceļo Kurzemi, Latgali, Vidzemi, Zemgali un Sēliju, parādot, ka visa Latvija iestājas par kažokzvēru audzēšanas aizliegumu. "Lapsu sargi" ceļojošās lapsas nodeva cits citam iepriekš saskaņotā maršrutā. Katrs no viņiem pavadīja vienu dienu ar kādu no lapsēniem, to iemūžinot kopīgā “Lapsu tūres” fotostāstā.

Kažokzvēru audzēšana aizliegta jau vairāk nekā 15 Eiropas valstīs, arī Nīderlandē, Norvēģijā, Vācijā, Beļģijā, Čehijā, Horvātijā, Slovākijā un citās. Latvijā kažokzvēru audzēšana ir atļauta. Pēc Lauksaimniecības datu centra informācijas šobrīd Latvijā darbojas 10 zvēraudzētavas, kurās kažokādu ieguvei audzē ūdeles, lapsas un šinšillas. 2020.gada vasarā Latvijas zvēraudzētavās kopumā bija gandrīz 580 tūkstoši dzīvnieku.