“Lapsu tūres” ziņnesis būs arī Gulbenē

Ceturtdien, 15.oktobrī, Gulbeni apmeklēs kāds ļoti īpašs ciemiņš – "Lapsu tūres" ziņnesis lapsēns Miķelis, simbolizējot tūkstošiem lapsu un citu zvēru, kas šobrīd cieš šauros zvēraudzētavu būros.

“Viņš un viņa draugi šobrīd apceļo Latviju, lai parādītu, ka mēs, Latvijas iedzīvotāji, vēlamies dzīvot iecietīgā sabiedrībā, kur nav vietas zvēraudzētavām un bezjēdzīgām dzīvnieku ciešanām. Nāc uz Gulbīšu parku pulksten 18.00, lai satiktu Miķeli un pievienotos kopīgam foto! Pievienojot savu balsi kopīgajam Latvijas iedzīvotāju aicinājumam, ikviens var palīdzēt panākt milzu pārmaiņas tūkstošiem audzētavās ieslodzītu ūdeļu, lapsu un šinšillu dzīvēs,” aicina "Lapsu tūres" koordinatore Beāte Orlova.

“Lapsu tūre” ir sabiedriska fotoakcija kažokādu industrijā izmantoto dzīvnieku aizstāvībai, ko organizē biedrība “Dzīvnieku brīvība”. Četri lapsēni - Rūdis, Miķelis, Rude un Zuze - plīša veidolā brīvprātīgo dalībnieku jeb "lapsu sargu" rokās līdz 19.oktobrim apceļo Kurzemi, Latgali, Vidzemi, Zemgali un Sēliju, parādot likumdevējiem, ka visa Latvija iestājas par kažokzvēru audzēšanas aizliegumu. Zvēraudzētavās Latvijā 1.jūlijā bija reģistrēti apmēram 580 tūkstoši dzīvnieku, galvenokārt ūdeles. "Lapsu sargi" ceļojošās lapsas nodod cits citam iepriekš saskaņotā maršrutā. Katrs no viņiem pavada vienu dienu ar kādu no lapsēniem, to iemūžinot kopīgā “Lapsu tūres” fotostāstā.

Vairāk informācijas mājaslapā “Lapsu-ture.lv”.