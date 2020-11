Lapu pūšana Gulbenē - ne visiem tīkama

“Gulbīšu parkā sētniece ar lapu pūtēju sāk darboties agri no rīta. Piefiksēju, ka ir bijušas reizes, kad šis specifiskais troksnis sak skanēt jau pulksten 6.30. Vai tik agri drīkst pilsētā trokšņot?” “Dzirkstelei” vaicā kāda gulbeniete. Viņa dzīvo blakus parkam. Bērni viņas ģimenē pamostoties agrāk nekā vajadzētu un tas viss tikai lapu pūtēja trokšņa dēļ. Sētniece darbojoties ar šo agregātu augu dienu. “Nesaprotu, ko viņa tur pūš, ja Gulbīšu parks vienalga viss ir pilns ar lapām, kas nokritušas no kokiem,” laikrakstam sūdzas gulbeniete.

Lapu pūšanu/grābšanu Gulbīšu parkā organizē pašvaldības labiekārtošanas iestāde, pašvaldības policijā sūdzības par to nav saņemtas - “Dzirkstelei” saka policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards. “Jāskatās, cikos sētnieks sāk pūst lapas. Ja tas notiek pulksten 5.00, tas tā kā nebūtu pieļaujami. Pulksten 7.00 – tas jau ir normāli. Tas ir vispārpieņemtais laiks,” skaidro M.Didrihsons-Linards.

Pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts “Dzirkstelei” bilst, ka par mierinājumu tiem iedzīvotājiem, kuriem nepatīk/traucē lapu pūšana, var teikt: “Vide tiek sakopta.”

Gulbīšu parka sētniece Vizma Tauriņa “Dzirkstelei” sacīja: “Pārsvarā jau strādāt sāku pulksten 7.00. Lapu pūtējs darbojas tāpat kā zāles trimeris. Ja es būtu bez lapu pūtēja, tad vienkārši paliktu bez rokām. Man darbā šī ierīce ir ļoti liels glābiņš.”

“Dzirkstele” ir novērojusi, ka Gulbenē arī citviet šoruden rudens lapas tika vāktas, izmantojot tehniku – lapu pūtēju, piemēram, pie Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas.