Latvijā atklāts rekordliels jauno Covid-19 gadījumu skaits - 1367, Gulbenes novadā - 6 inficēšanās gadījumi

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veicot 11 971 Covid-19 testus, atklāti 1367 saslimušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.Iepriekš lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits bija reģistrēts 24.decembrī - 1270 gadījumi. Gulbenes novadā aizvadītajā diennaktī reģistrēti vēl 6 inficēšanās gadījumi. Pēdējās divās nedēļās uz 30.decembri Gulbenes novadā reģistrēti 80 gadījumi.

Latvijā saņemti arī ziņojumi par 23 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi. Starp mirušajiem četri cilvēki ir vecumā no 55 līdz 65 gadiem, astoņi vecumā no 70 līdz 80 gadiem, desmit vecumā no 80 līdz 90 gadiem, viens vecumā no 90 līdz 95 gadiem. Pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 11,4 %. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Savukārt slimnīcās pēdējās diennakts laikā ievietots 151 Covid-19 pacients, no tiem astoņi pārvesti. Kopā stacionāros ārstējas 1058 Covid-19 pacienti, no tiem 998 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 60 ar smagu slimības gaitu. Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 129 pacienti, no tiem astoņi ir jau minētie pārvestie pacienti. Kopumā no slimnīcām līdz šim izrakstīti 3317 cilvēki, kuriem bijis diagnosticēts Covid-19.

Līdz šim Latvijā miruši 626 cilvēki, kuriem atklāta Covid-19 saslimšana. Savukārt kopumā valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 39 043 cilvēki.

14 dienās saslimušo kopskaits ir 11 548, bet 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju - 601,47 gadījumi.