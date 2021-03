Latvijā sestdien reģistrēti 260 jauni Covid-19 gadījumi, Gulbenes novadā - 3 gadījumi

Latvijā sestdien reģistrēti 260 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par piecu saslimušo personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Gulbenes novadā sestdien reģistrēti 3 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 21.martu reģistrēti 165 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 21.martu ir 835, kas novadu pēc šī rādītāja ierindo 5.vietā Latvijā.



Diennakts laikā Latvijā veikti 4931 Covid-19 tests un pozitīvi no tiem bijuši 5,3%. Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 97 409.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, un viens vecumā no 90 - līdz 99 gadiem.

Latvijā mirušo Covid-19 pacientu skaits līdz šim sasniedzis 1826 jeb 1,87% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 370,9, kas ir mazāk nekā dienu iepriekš, kad kumulatīvais saslimstības rādītājs bija 374,3.