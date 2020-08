Latvijas iedvesmas stāstu vietnē - stāsts par Lejasciema uzņēmēju Endiju Ozolu

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē “TUESI.LV” publicēts video par uzņēmēju Endiju Ozolu no Lejasciema pagasta. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka Endijam ir interesantas idejas tūrismam, piemēram, guļamistaba dabas mīļotājiem jeb “miega muca” un ūdens kubuls uz riteņiem.

“Darīt visu pēc tīrākās sirdsapziņas – es ticu, ka tieši tā ir jāstrādā. Ja dari darbu ar pilnu atdevi, tad arī viss sanāks. Jebkam pamatā ir vajadzīgs darbs un vēlēšanās darīt. Ar to arī pietiek, lai kaut ko iesāktu. (..) Visi meklē to, kā nav. Ja dzīvo pilsētā, gan jau gribas pie dabas. Tas paliek krietni aktuālāk, īpaši pēdējā laikā, kad visus mudina iet atpūsties dabā un daudz nedrūzmēties. (..) Nav jēgas satraukties par lietām, ko nevar ietekmēt. Jāmēģina darīt viss, kas ir pašu spēkos, lai situāciju uzlabotu. Globālo krīzi mēs nevaram ietekmēt. Ne tikai mums iet grūti, arī visi pārējie to sajūt. (..) Šeit man viss sanāk. Viss, ko daru, izdodas, tāpēc arī gribu šeit palikt. Es šeit dzīvoju, strādāju un cenšos to visu darīt tā, lai būtu no manis arī kāds pienesums šai valstij. Es esmu daļa no Latvijas,” saka Endijs.

Projekts “TUESI.LV” rada video stāstus par jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem dažādās Latvijas vietās, kuri ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju.

Projektu “TUESI.LV 120+” īsteno biedrība “Next” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild biedrība “Next”.

Video šeit