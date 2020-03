Laukos krāna ūdens cena tomēr nekļūs kosmiska?

11.martā Gulbenes novada pašvaldības profilā vietnē “Facebook.com” ir parādījies raksts, kurā ir pozitīvā vēsts - “tiek meklēti risinājumi, lai ūdenssaimniecības pakalpojums arī turpmāk būtu pieejams un nopērkams tā lietotājiem”. Un ir arī atrasts “vainīgais maldinātājs” - laikraksts “Dzirkstele”. Tas ir noprotams pēc klāt pievienotās ilustrācijas, kurā laikraksta “Dzirkstele” raksta faktu daļai pāri ir pārvilkts sarkans krusts. Vai tas nozīmē, ka krusts ir pārvilkts pāri arī SIA “Gulbenes namu” reālajiem, pamatotajiem aprēķiniem? Tātad pašvaldība daļu tarifa izmaksu plāno dotēt? Tie ir jautājumi, uz kuriem visi kopā turpmāk meklēsim atbildes.

13.februārī SIA “Gulbenes nami” vietējiem deputātiem prezentēja reālās izmaksas, no kurām veidojas tarifs. Uzņēmums pašvaldības vadību, deputātus, administrāciju informēja par faktisko situāciju. Šīs prezentācijas materiāli nonāca arī “Dzirksteles” redakcijā. Uzskatījām par savu pienākumu informēt sabiedrību par šiem aprēķiniem.

21.februārī “Dzirkstelē” tika publicēts raksts “Laukos krāna ūdens cena var kļūt kosmiska”. Tā virsraksts jau izsaka to, ka šī ir pagaidām vēl tikai varbūtība. Rakstā arī tika norādīts, ka novada lauku teritorijas ūdens un kanalizācijas tarifu apstiprinās ne jau novada dome, bet gan Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. “Dzirkstele” cerēja uz to, ka sabiedrībā notiks domu apmaiņa, kuras rezultātā varbūt tomēr tiks meklēti un atrasti citi iespējamie risinājumi, ka tarifa vienādošana lauku teritorijai nebūtu tik graujoša. Un cilvēki neklusēja. Savu viedokli “Dzirkstelei” pauda bijušais ilggadējais deputāts Guntis Blūms, deputāts Gunārs Ciglis laikrakstam pauda, ka sen jau bija jānotiek SIA “Alba” un SIA “Gulbenes nami” apvienošana, kas ļautu samazināt jaunveidojamā tarifa izmaksas. Deputāte Guna Pūcīte intervijā laikrakstam lika saprast, ka ir notikusi neizdarība un, iespējams, kādam novada domē tāpēc vajadzētu atstāt vadošo amatu. Aktīvi šo tēmu apsprieda arī “Dzirksteles” portāla lietotāji. Paldies! Visi kopā mēs to spējām!



Komentēt situāciju “Dzirkstele” lūdza Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Normundu Audzišu. Uz jautājumu, vai tiek plānots daļēji no pašvaldības dotēt tarifa izmaksas, lai tomēr fantastiska nekļūtu cena krāna ūdenim un centralizētajai kanalizācijai novada laukos, N.Audzišs atbildēja: “Tur būs noteikti kaut kāds apvienotais modelis. Tā tas varētu izskatīties. Pilnīgi iespējams, ka būs daļa, kas apmaksāta no dotācijas. Taču mēs arī paskatīsimies, kur izmaksās ir pozīcijas, kuras mēs redzam, ka var neattiecināt uz konkrēto tarifu.”

Vai ir noteikti termiņi, kad jaunajam tarifam ir jābūt sagatavotam iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā? N.Audzišs atbildēja: “Termiņi vēl nav noteikti. Piektdien, 13.martā, vadības darba grupa novada pašvaldībā runās par šo jautājumu. Plašākā formātā noteikti runāsim nākamajā nedēļā. Mums vajadzētu pilnībā izrunāt.” Vai nākamajā nedēļā tā būs publiska saruna? N.Audzišs sacīja: “Jā.”

SIA “Gulbenes nami” sagatavotais prezentācijas materiāls, kurš 13.februārī tika rādīts Gulbenes novada domes vadībai, deputātiem, administrācijas pārstāvjiem un uz kura pamata tapa “Dzirksteles” 21.februāra publikācija, pieejams šeit