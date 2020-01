Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem ievērībai: obligāti jāinformē par dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidu novietnē

Lauksaimniecības datu centrs informē, ka 2020. gadā Latvijā jāveic lauku saimniecību integrētā statistikas datu apkopošana par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidiem novietnē. Anketa obligāti ir aizpildāma līdz 1.februārim.

Piebilstams, ka informācija par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidu novietnē Lauksaimniecības datu centram (LDC) iesneidzama par stāvokli līdz 2020. gada 1. janvārim.

Obligāti jāinformē par šādām dzīvnieku sugām un minimālo skaitu: par liellopiem – no pirmā dzīvnieka; par aitām + kazām – kopskaitā no 5 dzīvniekiem; par zirgiem – no 5 dzīvniekiem; par mājputniem – no 10 putniem; par cūkām – no 1 sivēnmātes un pārējās - no 3 cūkām.



Anketu var aizpildīt tiešsaitē, izmantojot LDC autorizāciju vai papīra formas veidlapu ( 6.1 Novietnes infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves), kā arī klātienē pie LDC darbiniekiem.