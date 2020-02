Lauž šķēpus par finansiālo atbalstu sporta biedrībām Gulbenes novadā

Stundu deputāti pagājušajā nedēļā šaurākā lokā izglītības, kultūras un sporta komitejas (vada deputāts Anatolijs Savickis) sēdē diskutēja, vai 17 420 eiro, kas paredzēti Gulbenes novada sportistu un sporta biedrību atbalstam, ir sadalīti atbilstoši. Sporta komisija (vadītājs Aigars Cīrulis) ir izvērtējusi, bet galīgais lēmums vēl būs jāpieņem novada domes 27.februāra sēdē.

Jāuzsver, ka runa ir tikai par daļu no pašvaldības naudas, kas paredzēta sporta atbalstam novadā. Kopumā šim nolūkam šogad ieplānoti 91 767 eiro. Lielāko naudas daļu dala Sporta pārvalde, par ko tika solīts detalizēti turpmāk sniegt informāciju deputātiem.

Sporta komisijas uzdevums bija izvērtēt salīdzinoši nelielas summas sadali, galvenokārt atbildot uz tiem iesniegumiem, kuri “nekvalificējās atbalsta saņemšanai Sporta pārvaldē”, skaidroja tās vadītājs Lauris Krēmers.

Deputāts Normunds Mazūrs gribēja zināt, vai arī Sporta pārvalde bija klāt, kad finanšu atbalsta pieteikumus izvērtēja sporta komisija. Tās vadītājs Aigars Cīrulis teica, ka L.Krēmers ir sporta komisijas loceklis.

Deputāts Valtis Krauklis jautāja, vai kāds finanšu pieteikums, ko skatīja sporta komisija, palika neatbalstīts. A.Cīrulis pastāstīja, ka tika izskatīti visi iesniegumi, taču pieprasīti atbalstam kopumā bijuši 33 000 eiro. Sporta komisija nolēma atbalstu sniegt savu iespēju robežās. Katrs iesniegums esot skatīts individuāli, uz sarunu aicinot iesniedzēju.

Rezervē nesadalīti esot palikuši vien 350 eiro sakarā ar to, ka nav sniega. Tāpat palikusi pāri nenotikušajam autorallijam “Sarma” paredzētā nauda (apmēram 8000 eiro), kura tikšot novirzīta Gulbenes sporta skolai ziemas sporta veidu attīstībai.

Deputāts Gunārs Ciglis rosināja padomāt, ka jāatbalsta arī tie, kuri nekad, iespējams, nav atbalstīti. “Dažu labu ideju mēs novadā, iespējams, esam arī norakuši,” viņš teica.

G.Ciglis pauda, ka deputāti patur tiesības domes sēdē arī nenobalsot par tādu naudas sadalījumu sporta atbalstam, kādu noteikusi sporta komisija.

Izpilddirektore Lienīte Reinsone atgādināja, ka deputātiem vienmēr būs iespēja lemt par papildu atbalstu sportam, izdarot grozījumus pašvaldības budžetā.

A.Cīrulis pauda, ka tiekot plānots izstrādāt jaunus noteikumus finansējuma sadalē sporta atbalstam, lai katra lēmuma apstiprinātāji būtu vietējie deputāti.

“Kas te notiek, tā ir demagoģijas paraugstunda,” deputātiem 19.februāra izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē sacīja biedrības “FB Gulbene 2005” pārstāvis Arnis Martusevičs. Viņš pauda, ka klubam iedalītais finansējums ir nepietiekams. Kārtība, kā dalīta nauda, esot neapmierinoša un nekas neesot mainījies, kaut biedrības ir devušas savus priekšlikumus. Viņš uzsvēra, ka biedrība “FB Gulbene 2005” neprasa naudu pieaugušo sportam. “Ir runa tikai par bērniem,” viņš akcentēja. A.Martusevičs vaicāja, vai tiešām Lejasciema bērni, deputātu skatījumā, esot augstāk vērtējami par Rankas, Lizuma, Druvienas, Tirzas pagastu bērniem. Pēc šiem vārdiem viņš pameta telpu un tālākajā diskusijā neiesaistījās.

A.Cīrulis sacīja, ka A.Martusevičs aizgāja, nepateicis, ka viņa biedrībai vēl apmēram 1200 eiro esot plānoti pašvaldības budžetā citā sadaļā kā dalības maksa plānotajās sacensībās. A.Cīrulis arī pauda, ka sporta komisija tāpēc atvēlējusi biedrībai tik mazu finansējumu, ka tā konkurē ar Gulbenes sporta skolas futbolistiem. A.Cīruļa pārliecība – visam bērnu futbolam novadā jābūt piesaistītam pie sporta skolas.

Biedrības “Gulbene wrestling” pārstāvis Atis Jencītis arī pauda deputātiem, ka finansējums, kuru iedalījusi sporta komisija, liek justies kā pagājušā gada astoņdesmitajos gados, kad trūka tērpu, apavu un naudas dalībai sacensībās un sporta nometnēs. A.Jencītis sacīja, ka Gulbenes bērni nevar lepoties ar augstiem sasniegumiem sportā, taču esot vērtīgi arī tas, ja viņus izdodas “atraut no datoriem reizes četras nedēļā”.

Deputāts Zintis Mezītis pauda savu pārliecību, ka maksimāli ir jāatbalsta bērnu sports, kā arī augstu sasniegumu sportisti, bet pārējiem pieaugušajiem sportošana ir hobijs, kas jāapmaksā pašiem no sava maka.

L.Krēmers sacīja – tiks prasīts, lai bērni Gulbenes novadā trenētos tikai licencētās sporta programmās pie licencētiem treneriem.







Sporta komisijas lēmums

◆ Vieglatlētam Laurim Lapsam sagatavošanās procesam - 350 eiro, Latvijas Skolu sporta federācijai - 600 eiro L.Lapsas dalībai Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikā.

◆ Vieglatlētei Sanijai Ozoliņai - 870 eiro dalībai Baltijas valstu čempionātā un sagatavošanās procesam.

◆ Biedrībai “VK Gulbene” - 4700 eiro sagatavošanās procesam un dalībai Latvijas čempionātā volejbolā sievietēm un citās valsts nozīmes sacensībās.

◆ Biedrībai “Sporta klubs “Lejasciems”” - 2900 eiro dalībai Latvijas čempionātā distanču slēpošanā un rollerslēpošanā.

◆ Biedrībai “Galda Tenisa Klubs Gulbene” - 1000 eiro sagatavošanās procesam un dalībai Latvijas komandu čempionātā galda tenisā un citās sacensībās.

◆ Biedrībai “FB Gulbene 2005” - 1800 eiro dalībai Latvijas čempionātā futbolā (meitenēm) un Latvijas 1.līgas čempionātā futbolā (meitenēm).

◆ Biedrībai “Gulbene wrestling” un brīvās cīņas sportistei Raivitai Timofejevai - 3375 eiro dalībai Latvijas nozīmes sacensībās.

◆ Biedrībai “Motoklubs Litene” - 420 eiro dalībai Latvijas motokrosa čempionātā un Latvijas Nacionālajā kausā motokrosā.

◆ Motosportistam Mārtiņam Jēgeram - 160 eiro dalībai Latvijas Nacionālajā kausā motokrosā.

◆ Biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība” - 870 eiro sportistes Evelīnas Lazdiņas dalībai treniņnometnē Spānijā.

